Duminică, 2 Noiembrie 2025
Nicușor Dan consideră că redimensionarea trupelor SUA este „un gest cu o anumită simbolistică", dar nu putem vorbi despre o afectare a securității

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 2 noiembrie, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni la București miercuri, 12 noiembrie, având în vedere că, ziua următoare, are loc Forumul NATO dedicat industriei de apărare.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

„Domnul Rutte va veni la București miercuri, iar joi deschidem Forumul NATO dedicat industriei de apărare. (...)

Din punct de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Forumul industriei NATO se organizează o dată la doi ani, iar acum are loc la București”, a afirmat președintele.

Despre suplimentarea cu trupe NATO, altele decât cele americane, Nicușor Dan a anunțat că „există discuții”.

Întrebat despre discuțiile din Congresul SUA, unde un grup de parlamentari pregătește un proiect de lege menit să blocheze planul administrației Trump de a reduce prezența militară, Nicușor Dan a precizat că România este o țară sigură.

Este o dezbatere internă, în care nu interferăm. Din perspectiva securității, România este o țară sigură. Relația dintre România și SUA este una stabilă și predictibilă. Este, desigur, un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu putem vorbi despre o afectare a securității.”

În contextul unei viitoare vizite la Casa Albă, Nicușor Dan a declarat că creșterea prezenței economice americane în România este cel mai important aspect.

Cel mai important aspect în relația viitoare dintre SUA și România este o prezență economică mult mai mare a companiilor americane în țara noastră. Aceasta este, de fapt, miza principală a vizitei și ea trebuie pregătită foarte bine din punct de vedere economic.”

Întrebat despre colaborarea cu viitorul primar, indiferent de partidul din care face parte, Nicușor Dan a afirmat că prioritar este referendumul organizat în București în 2024.

„Înainte de 7 decembrie are loc un referendum cu două chestiuni fundamentale: una legată de legea urbanismului și cealaltă de codul fiscal și de legea bugetului național — domenii în care, ca președinte, am un cuvânt de spus. Nu mai reiau motivele pentru care aceste întrebări pot corecta problemele care au afectat Bucureștiul mult timp.”

