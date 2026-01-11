Video Cum acționau doi români care au furat peste 50.000 de dolari de la femei pe care le păcăleau în parcări din Australia

Doi cetățeni români, în vârstă de 37 și 57 de ani, au fost arestați în statul australian New South Wales, fiind acuzați că au furat peste 50.000 de dolari de la 18 femei în vârstă, printr-o schemă pusă la cale în parcările mai multor centre comerciale. Potrivit poliției, faptele ar fi avut loc între 3 și 7 ianuarie 2026, în orașe precum Newcastle, Wagga Wagga și în mai multe suburbii din Sydney.

Sursa video: Instagram/ @newcastleherald

Potrivit poliției din New South Wales, cei doi bărbați ar fi acționat împreună, folosind o metodă de distragere a atenției victimelor. Unul dintre suspecți le aborda pe femei și le spunea că mașina are o problemă tehnică, cerându-le să deschidă capota, relatează The Guardian. În timp ce victima era ocupată să verifice presupusa defecțiune, celălalt bărbat fura din interiorul autoturismului portofele, bani sau carduri bancare.

„Se apropiau de ele pe partea șoferului sau în partea din față a mașinii și le spuneau că există o problemă cu vehiculul”, a declarat comisarul adjunct al poliției din NSW, Stacey Maloney. „Victima, îngrijorată de o posibilă defecțiune mecanică sau estetică, se dădea jos din mașină și, în timp ce discutau despre presupusa problemă, celălalt complice fura obiectele din interior”.

Zeci de capete de acuzare și bunuri suspecte găsite de poliție

Cei doi bărbați se aflau în Australia cu vize din 28 decembrie 2025 și au fost puși sub acuzare pentru câte 72 de infracțiuni fiecare, printre care fraudă, furt și acces neautorizat la vehicule. În urma percheziționării mașinii și a bunurilor lor, polițiștii au descoperit fire auto, pașapoarte internaționale, telefoane mobile, un laptop, 6.000 de dolari în numerar și chitanțe pentru transferuri bancare.

Potrivit The Guardian, ambii suspecți au fost reținuți fără posibilitatea de a plăti cauțiune și urmau să se prezinte în fața instanței joi.