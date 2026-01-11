Sfârșit cumplit pentru doi români din Spania: s-au aruncat de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației

O poveste de dragoste interzisă s-a încheiat tragic în Spania. O fată de 13 ani și un tânăr de 20 de ani, ambii români, și-au pus capăt zilelor după ce familiile nu au fost de acord cu relația lor. Cei doi au intrat ilegal pe un șantier din Logroño și s-au aruncat în gol de la etajul nouă, înainte ca poliția să ajungă la fața locului.

Cei doi au plecat împreună vineri dimineață de la locuința fetei din orașul Villamediana de Iregua. După aproximativ șapte kilometri, s-au oprit în localitatea Lardero, unde ar fi petrecut mai mult timp într-un bar. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, acolo ar fi decis să își pună capăt zilelor și tot acolo ar fi stabilit atât locul, cât și modul în care urmau să facă acest lucru. Ulterior, au ajuns într-un cartier de blocuri aflat în construcție, pe strada Marques de Larios din Logroño, la aproximativ zece minute de mers cu mașina de casa părinților fetei, relatează Observator.

Aproape de miezul nopții, mașina condusă de tânăr a rupt gardurile unui șantier și s-a oprit printre cărămizi și materiale de construcție. Cei doi au abandonat autoturismul cu ușile deschise, farurile aprinse și motorul pornit, apoi au alergat pe scări până spre etajul nouă al clădirii, de unde s-au aruncat în gol.

Relație respinsă de familie: fata avea 13 ani, băiatul 20

„Din câte știm, relația romantică dintre cei decedați a fost dezaprobată de familie. De asemenea, am aflat chiar ieri că familia acestei fete de 13 ani raportase dispariția, cu câteva ore mai devreme”, a declarat Miriam Gonzalez, jurnalist spaniol.

Sistemul de supraveghere al șantierului a declanșat alarma, iar polițiștii și medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi tineri. „Camerele de securitate le-au surprins intrarea și au alertat compania de construcții și poliția, care au găsit ambele corpuri fără viață când au sosit”, a mai spus Miriam Gonzalez.

Anchetatorii precizează că niciunul dintre cele două corpuri nu prezintă urme de violență, iar ipoteza principală este cea a unei sinucideri. Poliția a anunțat că a intrat în posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere, însă acestea nu vor fi făcute publice.