Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
Distracție riscantă. Două adolescente, rănite grav în timp ce erau trase cu sania de o mașină, în Serbia

Publicat:

Două adolescente în vârstă de 16 și 17 ani au fost rănite grav într-un accident rutier produs în seara de 9 ianuarie 2026, în orașul Kraljevo, Serbia, în timp ce filmau un videoclip pentru rețelele sociale. Fetele se aflau pe o sanie trasă pe șosea de un autoturism, când s-au dezechilibrat, au căzut pe carosabil și au fost lovite de o mașină care circula în spatele lor.

Autoturismul din spate a trecut peste ele. FOTO: captură vid Blic
Autoturismul din spate a trecut peste ele. FOTO: captură vid Blic

Sania era tractată de un Volkswagen condus de un tânăr de 19 ani, care deținea doar permis de conducere provizoriu. În momentul accidentului, în zonă ningea abundent, iar drumul era acoperit de gheață, fiind extrem de alunecos. Autoturismul se deplasa cu aproximativ 30–40 km/h, potrivit publicației Blic.

La circa 50 de metri în spate se afla un al doilea vehicul, un Fiat condus de un bărbat de 35 de ani care ar fi trebuit să asigure protecția grupului față de alte mașini. În timpul filmării, sania a sărit din cauza denivelărilor și a gheții, iar adolescentele au căzut pe asfaltul acoperit de zăpadă.

Imaginile surprinse de un prieten aflat în portbagajul primei mașini arată cum fetele cer șoferului să încetinească, iar la scurt timp se prăbușesc pe șosea. În fundal se aude un avertisment: „Ăsta o să le calce, frate”.

La doar câteva secunde, autoturismul din spate trece peste ele. Șoferul a declarat ulterior că nu le-a observat din cauza vizibilității reduse și a condițiilor meteo, deși drumul era drept și bine iluminat.

În urma incidentului, ambii șoferi au fost reținuți de poliție, fiind cercetați pentru infracțiuni grave la regimul siguranței rutiere.

Cele două adolescente au fost transportate de urgență la spitalul din Kraljevo. Una a suferit un traumatism cranian, iar cealaltă o fractură la picior. Potrivit medicilor, starea lor este stabilă, iar viețile lor nu sunt puse în pericol.

Astfel de situații nu sunt noi în spațiul public. Și în România se întâmplă astfel de situații, din fericire fără persoane rănite. Duminică, într-un cartier din București, o șoferiță trăgea trei sănii cu copii. Imaginile au fost postate pe Facebook de fostul deputat Cătălin Teniță.

„Nu îmi dau seama dacă am ajuns eu un fricos care nu se mai bucură de miracolul iernii sau pur și simplu lumea a devenit mult prea iresponsabilă. Ar trebui mai multe mesaje de tipul: puneți centuri de siguranță copiilor, nu îi duceți pe locurile din față, luați baby-seats, nu îi lasați pe biciclete/trotinete prin trafic substanțial măcar până la 14 ani, nu trageți sănii cu copii cu mașinile and so on”, a scris Teniță.

