search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede: „O să vin și la anul tot așa”

0
0
Publicat:

Un bărbat a ales o formă neobișnuită de protest față de majorările de taxe și impozite locale: s-a prezentat la ghișeul de plată cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, plină cu monede. Scena a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare, în două părți. 

Bărbatul a adus 5 kilograme de monede și a sugerat că la anul va plăti la fel. FOTO: captură TikTok
Bărbatul a adus 5 kilograme de monede și a sugerat că la anul va plăti la fel. FOTO: captură TikTok

Bărbatul avea de achitat suma de 903 lei, bani adunați exclusiv în monede de 5 bani, 10 bani și 50 de bani. Gestul său a blocat unul dintre ghișeele instituției timp de peste o oră, deoarece angajatele au fost nevoite să numere fiecare monedă în parte.

Momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, unde a devenit viral, strângând până în momentul publicării știrii peste 1,6 milioane de vizualizări și peste 52.700 de aprecieri. Mulți utilizatori TikTok au comentat acolo, videoclipul strângând aproape 3000 de păreri.

„Trebuie să-i ducem la cântărit și trebuie să așteptați. Interesant”, i-a spus, ironic, angajata de la ghișeu. Dialogul dintre cei doi a continuat pe un ton tensionat.

„N-am făcut-o, doamnă, intenționat. Ăștia sunt banii pe care i-am strâns ca să plătesc. Ăștia sunt banii de care dispuneam în momentul ăsta. Ce să fac cu ei?!”, a spus bărbatul, refuzând să meargă să îi schimbe la un aparat automat. „Eu am venit să plătesc”, a insistat acesta.

Numărarea monedelor a durat până aproape de finalul programului, fiind nevoie de ajutor suplimentar.

„Sunt 900 de lei! Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari. Și-așa, cu greu am venit cu ăștia, că sunt cinci kilograme”, a mai spus contribuabilul, sugerând că va repeta gestul la anul. „O să vin și la anul tot așa… Încă o chestiune, mai am 15.000 de lei, că și p-ăia tot așa îi adun”, a mai spus acesta.

În final, angajata a încheiat situația cu o remarcă ironică: „Mă bucur că nu i-ați adus pe toți de zece bani sau de un ban… M-ați ajutat”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Cum poţi beneficia de asigurare medicală dacă ţi-ai pierdut locul de muncă: este singura variantă
playtech.ro
image
E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e pro-rus
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care n-au cauciucuri de iarnă în aceste zile. Mii de lei și zeci de puncte de penalizare pentru șoferii inconștienți
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!