Video Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede: „O să vin și la anul tot așa”

Un bărbat a ales o formă neobișnuită de protest față de majorările de taxe și impozite locale: s-a prezentat la ghișeul de plată cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, plină cu monede. Scena a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare, în două părți.

Bărbatul avea de achitat suma de 903 lei, bani adunați exclusiv în monede de 5 bani, 10 bani și 50 de bani. Gestul său a blocat unul dintre ghișeele instituției timp de peste o oră, deoarece angajatele au fost nevoite să numere fiecare monedă în parte.

Momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, unde a devenit viral, strângând până în momentul publicării știrii peste 1,6 milioane de vizualizări și peste 52.700 de aprecieri. Mulți utilizatori TikTok au comentat acolo, videoclipul strângând aproape 3000 de păreri.

„Trebuie să-i ducem la cântărit și trebuie să așteptați. Interesant”, i-a spus, ironic, angajata de la ghișeu. Dialogul dintre cei doi a continuat pe un ton tensionat.

„N-am făcut-o, doamnă, intenționat. Ăștia sunt banii pe care i-am strâns ca să plătesc. Ăștia sunt banii de care dispuneam în momentul ăsta. Ce să fac cu ei?!”, a spus bărbatul, refuzând să meargă să îi schimbe la un aparat automat. „Eu am venit să plătesc”, a insistat acesta.

Numărarea monedelor a durat până aproape de finalul programului, fiind nevoie de ajutor suplimentar.

„Sunt 900 de lei! Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari. Și-așa, cu greu am venit cu ăștia, că sunt cinci kilograme”, a mai spus contribuabilul, sugerând că va repeta gestul la anul. „O să vin și la anul tot așa… Încă o chestiune, mai am 15.000 de lei, că și p-ăia tot așa îi adun”, a mai spus acesta.

În final, angajata a încheiat situația cu o remarcă ironică: „Mă bucur că nu i-ați adus pe toți de zece bani sau de un ban… M-ați ajutat”.