Video De la Trezoreria SUA la București. Rețeta americanului care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot la Washington ca să mă mut aici”

Un funcționar al Trezoreriei SUA trăiește de 20 de ani în România și nu mai vrea să se întoarcă în America. El își sfătuiește conaționalii să se mute aici și le vorbește despre beneficiile vieții de expat în România. Chiar și în vremuri grele pentru România, când taxele și impozitele cresc de la o zi la alta, iar prețurile explodează și deteriorează tot mai mult nivelul și așa scăzut de trai al românilor, Seth Yar crede că viața în București poate fi decentă chiar și cu 800 de dolari pe lună.

Vick, un american originar din zona Washington D.C./Maryland, trăiește de mai mulți ani în București, iar în ultimii ani și-a construit conținutul pe YouTube în jurul ideii de a arăta lumii că România este o destinație sigură, ieftină și primitoare pentru străini. El este cel care, în spatele canalului Adventure Freaksss, realizează interviuri și discuții cu alți expați.

De cealaltă parte, partener de discuție i-a fost Seth Yar, un alt expat american din zona Washington D.C., fost examinator bancar pentru Departamentul Trezoreriei SUA, care locuiește în București de peste 20 de ani (din 2002).

Titlul clipului postat pe You Tube este sugestiv - „Viața în București, România, sub 800 USD | Viață accesibilă pentru expatriați”. Cei doi au discutat despre costul vieții și experiența de a locui în București, România, oferind sfaturi și detalii practice pentru cei care vor să se mute sau să se pensioneze aici.

În introducerea clipului, Vick vorbește despre „frumoasa Românie” și își abordează partenerul de discuție.

„E o zonă despre care mi-am dorit de mult timp să vorbesc și apreciez mult că ți-ai făcut timp pentru asta”, spune el.

După 20 de ani

Seth a explicat cum a ajuns în România și de ce s-a stabilit în București în urmă cu mai bine de 20 de ani.

„Am crescut în mare parte în zona Washington D.C. Am locuit vreo opt ani în sudul Californiei, în Orange County. Am fost inspector bancar pentru Departamentul Trezoreriei și am ieșit mai devreme la pensie pentru că m-am săturat de birocrație. Așa că am început să vin în Europa de Est pe contracte de consultanță și asta mi-a deschis multe perspective, pe măsură ce am început să înțeleg viața de aici. Prin 2002 am început să cunosc mulți oameni pe internet și am început să vin în București. După prima vizită, m-am întors peste două săptămâni pentru o lună, apoi am revenit primăvara următoare pentru trei luni. Atunci am decis să-mi vând casa și toate lucrurile și să mă mut aici. Și de atunci sunt aici, de 20 de ani – o experiență foarte interesantă”, a spus Seth.

Întrebat de ce a ales România și nu o țară mai turistică și cu climă blândă cum ar fi Portugalia, Grecia, Italia sau Spania, Seth a dat un răspuns poate neașteptat.

„Am călătorit prin aproape toată Europa de Vest și este foarte frumos, dar pentru stilul meu de viață nu oferea ceea ce căutam. Europa de Est este mai tradițională, mai apropiată de modul vechi de a trăi. Fructele și legumele erau mult mai naturale, ca „la țară”. În Vest, deși calitatea e mai bună decât în SUA, totul e foarte industrializat”, a spus el.

E mulțumit de transportul public din București

De asemenea, pentru americanul stabilit în România a contat și faptul că Bucureștiul, spre deosebire de orașele de peste Atlantic, se poate lăuda cu un transport public relativ bun.

„Un alt factor important a fost transportul public. Este foarte frecvent și divers: metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze. Tramvaiul trece chiar prin fața casei mele, la un minut distanță, și vine din două în două minute în timpul săptămânii. În weekend, la patru minute. Sunt și mai multe linii de autobuz, la 5–10 minute”, după care a dat detalii cu privire la prețuri.

„Traficul e aglomerat la orele de vârf, așa că metroul e util. Au anunțat chiar că vor construi o stație de metrou la 100 de metri de casa mea”, a mai afirmat el.

Condiții pentru americani

În ce privește vizele și condiții de ședere pentru americani, el a venit cu detalii interesante pentru conaționalii săi care ar fi tentați să se relocheze și să trăiască în România.

„Există un tratat special pentru americani, canadieni și japonezi. Practic, trebuie să înființezi o firmă de tip SRL. Costă câteva sute de dolari și ai nevoie de un contabil pentru acte minime. Nu există cerință de venit minim declarat. Evident, trebuie să ai bani suficienți să trăiești. Sub 1.000 de dolari pe lună e greu, dar peste 1.000 e suficient”.

Mai mult, a adăugat el, dacă acum 20 de ani se cerea dovada veniturilor, de circa 5 ani nu mai e cazul. În ce privește chiriile în București, el se referă la cele mai ieftine și dă câteva cifre de ajutor pentru cei interesați.

„Un apartament cu un dormitor, renovat și mobilat complet (uneori inclusiv cu lenjerie, veselă, aspirator) pornește de la 320–350 de dolari. Facturile – internet, cablu, apă, gaz, electricitate, administrare – ajung la 80–100 de dolari pe lună, în medie anuală. În zonele mai scumpe, în nord, chiria poate ajunge la 500–600 de dolari. Mai departe de centru, poți găsi și la 300 de dolari, dar Bucureștiul nu e foarte mare ca întindere, doar foarte dens populat”, a mai afirmat el.

Prețuri mici comparativ cu Washington DC

La utilități, pentru un apartament mic el spune că gazul și apa și întreținerea sunt incluse în administrație.

„Totul, inclusiv încălzirea iarna, intră în cei 80–100 de dolari pe lună. Asta include și internet, TV și telefon mobil. Eu plătesc 2 dolari pe lună pentru apeluri nelimitate în România și 10 GB de internet mobil”, a mai spus Seth.

În ce privește prețurile apartamentelor, acestea sunt de departe sub cele din marile orașe americane.

„Un apartament cu un dormitor costă aproximativ 70.000–80.000 de dolari, iar în zonele bune poate ajunge la 130.000–150.000. Pentru trei dormitoare, mai adaugi 30–40.000. Clădirile sunt foarte solide, din beton armat, pentru că zona este seismică. După cutremurul din 1977, normele au devenit foarte stricte”, i-a spus el realizatorului.

În ce privește alimentația, Seth, care e și pensionar, spune că îi ajung între 200 și 400 de dolari pentru mâncare. În ce privește restaurantele, americanul a găsit câteva ieftine, mult sub prețurile știute de bucureșteni.

„Restaurantele sunt accesibile: o masă cu băutură costă 10–15 dolari. Mâncarea ieftină – shaorma, pizza, supe – costă câțiva dolari”, a mai afirmat el. De asemenea, el a explicat și că o bere costă 2,5 dolari

„România merită vizitată și, pentru mulți, trăită”

La capitolul divertisment, Seth sa spus că Bucureștiul stă bine pentru un oraș din Europa de Est.

„Bucureștiul oferă muzee, concerte, parcuri mari, cinematografe, cazinouri, cluburi, terase, bowling, biliard, shopping. Buget lunar: 50–100 de dolari”, sunt cifrele sale.

Fostul funcționar al Trezoreriei SUA nu a uitat nici de sistemul de sănătate din România.

„Există sistem public de sănătate. Costă aproximativ 450 de dolari pe an, plătiți o singură dată, dacă nu ai venituri în România. Ai medic de familie, trimiteri la specialiști și acces la spitale. Majoritatea medicilor vorbesc engleză. Nu există deductibile și coplățile sunt minime. Stomatologia nu este inclusă, dar este ieftină: un detartraj costă circa 60 de dolari, o coroană 200–250 de dolari, un canal 150 de dolari”, a mai spus el.

Concluzia celor doi a fost că România are o natură superbă, munți, Delta Dunării, castele istorice, o țară diferită, cu un ritm mai lent. „Nu e pentru cei obsedați de perfecțiune și punctualitate, ci pentru cei cu răbdare. Dar merită vizitată și, pentru mulți, merită trăită”, au conchis cei doi americani.