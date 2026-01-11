Tânăr de 18 ani, găsit mort în mansarda unui restaurant din Bistrița la care lucra

Un tânăr de 18 ani, din comuna Feldru, a fost găsit decedat, duminică, într-un spațiu de cazare amenajat la mansarda unui restaurant din municipiul Bistrița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, apelul la 112 a fost făcut în data de 11 ianuarie, când autoritățile au fost sesizate că un tânăr se află în stare de inconștiență într-un imobil din Bistrița.

„La locul sesizării, după intervenţia echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Paul Rodilă.

Tânărul a fost găsit într-un spațiu de cazare amenajat la mansarda restaurantului. În paralel, a fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud, pentru a se verifica dacă acesta desfășura activități în cadrul unității cu forme legale.

Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele necropsiei vor stabili cauza exactă a morții.

Sursele citate de publicația locală Bistrițeanul.ro susțin că tânărul ar fi avut probleme medicale, mai exact epilepsie. Se pare că era ospătar la restaurantul respectiv și ar fi adormit acolo, după un eveniment la care a servit.

Cei care l-au cunoscut spun că tânărul era cuminte și harnic.