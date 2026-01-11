search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tânăr de 18 ani, găsit mort în mansarda unui restaurant din Bistrița la care lucra

0
0
Publicat:

Un tânăr de 18 ani, din comuna Feldru, a fost găsit decedat, duminică, într-un spațiu de cazare amenajat la mansarda unui restaurant din municipiul Bistrița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda restaurantului unde lucra. FOTO: arhivă
Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda restaurantului unde lucra. FOTO: arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, apelul la 112 a fost făcut în data de 11 ianuarie, când autoritățile au fost sesizate că un tânăr se află în stare de inconștiență într-un imobil din Bistrița.

„La locul sesizării, după intervenţia echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Paul Rodilă.

Tânărul a fost găsit într-un spațiu de cazare amenajat la mansarda restaurantului. În paralel, a fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud, pentru a se verifica dacă acesta desfășura activități în cadrul unității cu forme legale.

Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele necropsiei vor stabili cauza exactă a morții.

Sursele citate de publicația locală Bistrițeanul.ro susțin că tânărul ar fi avut probleme medicale, mai exact epilepsie. Se pare că era ospătar la restaurantul respectiv și ar fi adormit acolo, după un eveniment la care a servit.

Cei care l-au cunoscut spun că tânărul era cuminte și harnic.

Bistriţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
digi24.ro
image
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
stirileprotv.ro
image
Când scăpăm de ger și ninsori. Alertă de ultimă oră de la meteorologi
gandul.ro
image
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
mediafax.ro
image
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
fanatik.ro
image
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
libertatea.ro
image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a fost bătută de iubit! A decis să rupă tăcerea și a publicat imagini de după altercație
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Culoarea sârmei de la ambalajul pâinii feliate dezvăluie un detaliu important. La ce să fii atent data viitoare când cumperi
playtech.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Șansă uriașă pentru român: se poate distanța la 5 puncte de rivala AC Milan. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Andrei Rațiu, înlocuit după doar 38 de minute! Primul verdict al spaniolilor
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Se rescrie istoria omenirii. Cercetătorii au descoperit că originea omului este mai veche decât se credea
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!