Duminică, 11 Ianuarie 2026
Trump stârnește furia Cubei: „Marco Rubio va fi președinte". Răspunsul oficial de la Havana

Publicat:

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a distribuit pe rețelele sociale sugestia unui internaut potrivit căreia secretarul de stat Marco Rubio ar putea deveni „președintele Cubei”. Mesajul, tratat de Trump ca o glumă „foarte bună”, a venit într-un context tensionat și a fost urmat de un răspuns ferm din partea liderului cubanez.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel și Donald Trump FOTO: Arhivă
Duminică dimineață, Donald Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social un mesaj publicat pe 8 ianuarie de utilizatorul Cliff Smith, care scria: „Marco Rubio va fi președintele Cubei”, alături de un emoji care râdea cu lacrimi. Președintele american a comentat republicarea cu mesajul: „Mi se pare foarte bine!”.

Autorul postării este un utilizator puțin cunoscut, care se descrie în biografia sa drept „californian conservator” și are mai puțin de 500 de urmăritori.

Marco Rubio este născut în Statele Unite, din părinți imigranți cubanezi, iar numele său apare frecvent în dezbaterile politice legate de America Latină și de relațiile Washingtonului cu Havana.

Distribuirea mesajului vine la aproximativ o săptămână după o operațiune nocturnă desfășurată la Caracas, în urma căreia forțele americane l-au capturat pe liderul autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro. Operațiunea s-a soldat cu zeci de morți în rândul forțelor de securitate venezuelene și cubaneze, potrivit informațiilor apărute anterior.

Replica președintelui Cubei

La scurt timp după mesajele lui Trump, președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a reacționat public, respingând orice presiune externă.

Nimeni nu ne dictează ce să facem”, a declarat liderul cubanez, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

El a subliniat că „Cuba este o națiune liberă și independentă” și a acuzat Statele Unite de agresiune constantă. „Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, și nu amenință, ci se pregătește, gata să-și apere patria până la ultima picătură de sânge”, a transmis Díaz-Canel.

Declarația vine după ce Donald Trump a îndemnat anterior Cuba „să accepte un acord, înainte de a fi prea târziu”, avertizând că țara riscă să rămână fără petrol și fără sprijinul financiar din Venezuela.

Schimbul de mesaje accentuează tensiunile dintre Washington și Havana, într-un moment în care situația geopolitică din regiune rămâne extrem de volatilă.

SUA

