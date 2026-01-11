search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Celebrul tricolor a intrat în vizorul lui Cristi Chivu. Dorit cu ardoare la Inter, italienii ar putea produce mutarea sezonului: „Un jucător neobosit"

Publicat:

Inter continuă să caute un fundaș lateral dreapta, după ce Denzel Dumfries a suferit o accidentare și va lipsi până la mijlocul lunii martie. În această perioadă, Luis Henrique a fost folosit titular, însă prestațiile sale nu au convins.

Cristi Chivu, antrenor la Inter Foto/Facebook Inter
Cristi Chivu, antrenor la Inter Foto/Facebook Inter

Cristi Chivu intenționează să aducă un jucător care să compenseze absența lui Dumfries. Inițial, Inter a încercat să-l transfere pe Joao Cancelo de la Al Hilal, însă portughezul a ales să meargă la Barcelona.

Andrei Rațiu, în atenția lui Inter după accidentarea lui Dumfries

Cel mai recent nume apărut pe lista nerazzurrilor este Andrei Rațiu, fundașul român care ar putea ajunge pe stadionul Giuseppe Meazza pentru a întări banda dreaptă a echipei. Astfel, Chivu și conducerea clubului rămân concentrați pe găsirea unei soluții pentru echilibrarea lotului înainte de finalul perioadei de mercato.

Românul a atras, recent, și interesul clubului englez Wolverhampton

Wolverhapton a făcut o ofertă de 18 milioane de euro pentru serviciile românului, însă aceasta a fost refuzată de clubul său din La Liga. Echipa spaniolă a achiziționat integral drepturile federative ale lui Rațiu și i-a prelungit contractul până în 2030. Totuși, un transfer nu poate fi exclus, mai ales dacă cineva ar activa clauza de reziliere de 25 de milioane de euro.

În sistemul lui Inter, rolul fundașilor laterali este esențial

Potrivit jurnaliștilor italieni, antrenorul Cristi Chivu caută un fundaș care să combine tehnică excelentă, rezistență fizică, abilitatea de a construi acțiuni de la apărare, precizie la finalizare și capacitatea de a dribla pentru a domina flancul drept.

Potrivit L’Interista, Inter se uită la trei posibili fundași dreapta: Raoul Bellanova (Atalanta), Neco Williams (Nottingham Forest) și Andrei Rațiu (Rayo Vallecano).

„În final, Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, un jucător neobosit. El acoperă întreaga bandă cu intensitate și agresivitate, dar produce puține goluri și pase decisive. Românul este un jucător echilibrat, bun atât din punct de vedere defensiv, cât și la capitolul dribbling.

Nu este cel mai tânăr jucător, fiind născut în 1997, și este evaluat la aproximativ 18 milioane de euro. Ar putea face un salt important de calitate prin transferul la un club mare, unde l-ar regăsi și pe compatriotul său, Cristi Chivu!”, au scris italienii.

