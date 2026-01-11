Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România

Departamentul de Stat al SUA a evaluat România drept o destinație sigură pentru turiști, acordându-i Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie de avertizare pentru călătorii. Aceasta înseamnă că vizitatorii trebuie doar să adopte „măsuri de precauție obișnuite”, în special în „zonele urbane aglomerate și în obiectivele turistice frecventate”, potrivit informațiilor citate de presa internațională.

România se află alături de alte state din Europa de Est considerate stabile din punct de vedere al securității, precum Bulgaria, Polonia, Cehia, Ungaria, Croația și țările baltice, potrivit novinite.com.

Principalele riscuri pentru turiști

Autoritățile americane semnalează că principalele riscuri pentru vizitatori sunt infracțiunile minore, precum furturile din buzunare, similare celor din marile orașe europene. În rest, nu există amenințări majore la adresa securității.

În contrast, mai multe state din Europa de Vest se află la Nivelul 2 de risc. Franța, Germania, Italia, Spania, Regatul Unit și Belgia se confruntă cu „amenințări teroriste persistente”, ceea ce impune turiștilor o vigilență sporită. Centrele urbane dens populate, nodurile majore de transport și obiectivele turistice emblematice sunt considerate mai vulnerabile și potențiale ținte ale atacurilor extremiste.

România, o destinație sigură și atractivă pentru turiști

Stabilitatea României, combinată cu o aglomerație turistică moderată și o bogăție culturală semnificativă, face ca orașe precum București, Brașov, Sibiu sau destinațiile istorice din Transilvania să fie percepute ca opțiuni atractive pentru turiștii care caută experiențe culturale într-un cadru sigur.

Avertismentele de călătorie ale Departamentului de Stat sunt actualizate periodic și iau în calcul riscurile de terorism, criminalitate, tulburări civile și sănătate publică. Sistemul include patru niveluri, de la Nivelul 1, care recomandă precauții obișnuite, până la Nivelul 4, care descurajează complet călătoriile. Majoritatea țărilor din Europa de Est, inclusiv România, se află în Nivelul 1, ceea ce confirmă stabilitatea regiunii.

Noi reguli pentru călătorii în Europa în 2026

Cetățenii americani care intenționează să călătorească în Europa în 2026 vor întâmpina noi cerințe la frontieră. Sistemul european de intrare/ieșire, lansat în octombrie 2025, presupune colectarea treptată de date biometrice, precum amprente și scanări faciale, pentru șederile scurte în 29 de state europene.

Ulterior, va deveni obligatoriu și sistemul ETIAS, care impune obținerea unei autorizații online de călătorie pentru vizitatorii din țările care nu au nevoie de viză. Pentru vizite scurte în Regatul Unit, turiștii americani vor avea nevoie de o autorizație electronică valabilă pentru intrări multiple pe o perioadă de doi ani, implementarea completă fiind așteptată la începutul anului 2026. Pașapoartele trebuie să fie valabile cel puțin trei luni după data plecării, deși autoritățile recomandă o valabilitate de minimum șase luni.

Deși țările din Europa de Vest aflate la Nivelul 2 de risc sunt vizitate anual de milioane de persoane fără incidente, statutul de Nivelul 1 acordat României subliniază avantajele acesteia ca destinație sigură, cu preocupări minime de securitate, ideală pentru turiștii care caută experiențe culturale autentice.