Anna, soția italiancă a lui Mihai Leu și femeia care a luptat alături de el până în ultima clipă, a transmis un mesaj emoționat după moartea marelui sportiv. „Te iubesc pentru eternitate”, a scris ea.

„Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea. Îți simt prezența în liniște, în vânt, în tot ce sunt. Te iubesc pentru eternitate”, a transmis Anna Leu, pe Facebook. Mesajul este însoțit de o fotografie cu cei doi.

Anna și Mihai Leu s-au cunoscut într-un bistro din Leverkusen. „M-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc”, spune Mihai Leu. Au împreună un băiat.

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea Mihai Leu, într-un interviu pentru Adevărul.

Mihai Leu a murit luni, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani. Fostul campion mondial la box și multiplu campion la raliuri era internat în stare gravă la Institutul Clinic Fundeni, unde fusese adus cu un elicopter în 21 iunie, în urma unei hemoragii.

Vestea tragică a fost confirmată pe pagina oficială de Facebook a sportivului.

„Cu profundă durere, anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât şi pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepţional, a fost un simbol de voinţă, curaj şi pasiune. Pentru fani, Mihai a fost şi va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă şi prin demnitatea cu care şi-a trăit viaţa. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soţ şi un tată minunat. Moştenirea lui merge mai departe prin toţi cei care l-am iubit, l-am susţinut şi am fost martori la parcursul său unic. Nu te vom uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a sportivului.

Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu 11 ani

Mihai Leu suferea de insuficienţă pulmonară şi metastaze pulmonare.

Amintim că fostul mare sportiv a ajuns sâmbătă seară la IC Fundeni cu un elicopter, după ce a făcut hemoragie în timp ce se afla acasă, la Hunedoara, unde ajunsese doar cu o zi înainte.

Tot cu hemoragie severă ajunsese și anterior la Spitalul Fundeni, acolo a stat internat în comă indusă.

Soția acestuia a distribuit atunci pe rețelele de socializare un filmuleț cu Mihai Leu în perioada sa de glorie, iar la descriere a adăugat mesajul:

„Rugați-vă pentru Mihai Leu. Este unul dintre cei mai loiali, drepți și demni oameni pe care i-am cunoscut. Un om cu o inimă de leu, o inimă cât o țară de mare. Astăzi, are nevoie de noi.”

Marele sportiv a fost, de asemenea, internat de urgenţă din cauza complicaţiilor în lunile mai şi decembrie 2024.

Fost campion la box și fost pilot de curse a aflat că are cancer la colon în 2014.

Celebrul pugilist român Mihai Leu ales ringul de box de la vârsta de 9 ani, deşi s-a născut într-o familie înstărită din Hunedoara. La 19 ani fugea din ţară pentru a trăi liber. Fostul campion mondial la box profesionist a ales să se întoarcă în Hunedoara, cu familia sa.

Mihai Leu a fost primul român care şi-a trecut numele pe lista campionilor mondiali la box profesionist. În 1997, sportivul din Hunedoara a cucerit centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO), după ce l-a învins la capătul a 12 reprize pe panamezul Santiago Samaniego.

„A fost cel mai greu meci din viaţa mea, mai ales că în repriza a treia am suferit ruptura de tendon la braţul stâng. Am fost aşa de încălzit şi aşa de mult mi-am dorit să câştig că nu am mai ţinut cont de accidentare. În tribune erau câteva sute de români, unii veniţi din Deva. Îmi amintesc că au afişat un tricolor imens. În astfel de meciuri, ai momente când simţi susţinerea publicului, însă eu eram atât de concentrat că nu mai auzeam nimic în jur şi nu puteam să las să îmi fie distrasă atenţia. Când crainicul sălii a anunţat că sunt noul campion mondial la box, mi s-a împlinit un vis. A fost una dintre cele mai importante realizări din viaţa mea, una pentru care am depus foarte multă muncă. Am păstrat mănuşile şi trofeul şi le privesc cu sentimentul că am făcut ceva deosebit. Dar dacă nu ar fi fost soţia şi băiatul meu nu cred că aş fi reuşit. Ei au fost tot timpul alături de mine şi au ştiut să mă motiveze, să îmi dea sentimentul că sunt alături de mine”, a oovestit Mihai Leu pentru „Adevărul”.

La scurt timp după ce a obţinut cea mai importantă performanţă din cariera sa, Mihai Leu a fost nevoit să se retragă din ring, ca urmare a unei accidentări la braţ, însă s-a relansat în raliuri, devenind campion naţional în 2003. Povestea ascensiunii lui Mihai Leu a început în 1987, an în care devenise campion mondial de box la juniori.