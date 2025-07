A murit Mihai Leu: „Moștenirea lui merge mai departe prin toți cei care l-am iubit”. Drama care a tulburat o poveste de succes începută în 1987

Campionul mondial la box şi campionul la raliuri Mihai Leu (56 de ani) a murit în seara de marți, 1 iulie. Familia a anunțat cumplita veste într-un mesaj tulburător postat pe Facebook.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât și pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepțional, a fost un simbol de voință, curaj și pasiune.

Pentru fani, Mihai a fost și va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă și prin demnitatea cu care și-a trăit viața. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soț și un tată minunat. Moștenirea lui merge mai departe prin toți cei care l-am iubit, l-am susținut și am fost martori la parcursul său unic. Nu te vom uita niciodată!”, a transmis familia, marți seară.

Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu 11 ani

Mihai Leu suferea de insuficienţă pulmonară şi metastaze pulmonare.

Amintim că fostul mare sportiv a ajuns sâmbătă seară la IC Fundeni cu un elicopter, după ce a făcut hemoragie în timp ce se afla acasă, la Hunedoara, unde ajunsese doar cu o zi înainte.

Tot cu hemoragie severă ajunsese și anterior la Spitalul Fundeni, acolo a stat internat în comă indusă.

„Unul dintre cei mai loiali, drepți și demni oameni pe care i-am cunoscut”

Soția acestuia a distribuit atunci pe rețelele de socializare un filmuleț cu Mihai Leu în perioada sa de glorie, iar la descriere a adăugat mesajul:

„Rugați-vă pentru Mihai Leu. Este unul dintre cei mai loiali, drepți și demni oameni pe care i-am cunoscut. Un om cu o inimă de leu, o inimă cât o țară de mare. Astăzi, are nevoie de noi.”

Marele sportiv a fost, de asemenea, internat de urgenţă din cauza complicaţiilor în lunile mai şi decembrie 2024.

Fost campion la box și fost pilot de curse a aflat că are cancer la colon în 2014.

Povestea sa de succes a primului român care şi-a trecut numele pe lista campionilor mondiali la box profesionist

Mihai Leu a început să boxeze în 1977, iar în 1987 a devenit campion mondial de box la juniori

În 1994 a debutat şi în automobilismul sportiv. De-a lungul timpului a participat la numeroase raliuri unde a urcat pe podium.

Mihai Leu a fost primul român care şi-a trecut numele pe lista campionilor mondiali la box profesionist. În 1997, sportivul din Hunedoara a cucerit centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO), după ce l-a învins la capătul a 12 reprize pe panamezul Santiago Samaniego.

La scurt timp după ce a obţinut cea mai importantă performanţă din cariera sa, Mihai Leu a fost nevoit să se retragă din ring, ca urmare a unei accidentări la braţ, însă s-a relansat în raliuri, devenind campion naţional în 2003.

„Eram atât de fericiţi, încât am lăsat deoparte ideea de a fugi din ţară”

În 1987, atunci când a devenit campion mondial de box la juniori, Mihai Leu a fugit în Germania, ascuns într-un camion, sub scaunul şoferului. S-a reîntors în ţară după Revoluţia din 1989 şi s-a stabilit, împreună cu familia, la Hunedoara.

Despre acest episod, campionul a vorbit în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Adevărul.

"La Campionatul Mondial din 1987, de la Havana, am mers împreună cu Feri (n.r. – Francisc) Vaştag şi Nicolae Aliuţă. Până a ajunge în Cuba, am făcut o escală în Montreal. Noaptea, în aşteptarea următorului avion, am ieşit să ne plimbăm prin aeroport. Ne-am trezit pe străzile din jurul acestuia şi cred că Feri a spus atunci: „Hai să rămânem aici!“. Am hotărât să mergem întâi în Cuba, iar pe drumul de întoarcere să rămânem în Montreal, să ne pierdem acolo urma. Eu şi Feri am devenit campioni mondiali la acel turneu. Din păcate, Aliuţă a pierdut titlul, deşi era un boxer foarte bun. Atunci însă eram atât de fericiţi, încât am lăsat deoparte ideea de a fugi din ţară. Mi-a revenit în minte la întoarcerea în România, iar câteva luni mai târziu, în noiembrie, când am plecat la Balcaniada din Grecia, ştiam că nu mă voi mai întoarce cu lotul de boxeri”, a povestit sportivul.

La 19 ani a fugit în Germania

Spunea atunci că la baza acestei decizii a stat situația din România acelor vremuri, când te simțeai tot timpul controlat, mai ales ca sportiv de performanţă.

„M-a deranjat această dorinţă a regimului de a ne izola de ceilalţi, de a ne răpi libertatea. Poate dacă lucrurile ar fi stat altfel, dacă societatea era mai deschisă, iar oamenilor li se dădea posibilitatea de a pleca şi de a munci în afara ţării, puţini ar fi părăsit-o definitiv", spunea Mihai Leu.

Marele sportiv considera că, în viaţă, e important să ai puterea să mergi înainte. În Germania, deși era campion mondial de juniori, nu i s-a oferit nimic pe tavă. Au fost şi zile în care nu avea ce să mănânce.

„Când am ajuns în Germania, aveam 19 ani. Locuiam cu chirie într-un apartament cu două camere, mobilat cu un pat cu arcuri vechi şi stricat şi cu un dulap cu o uşă. Eram singur, iar uneori, când ajungeam acolo după antrenamente, mă puneam în pat şi plângeam de dorul celor de acasă, din România. O perioadă, aproape toţi banii pe care îi câştigam, nu erau mulţi, îi cheltuiam pe convorbirile telefonice. Treptat, situaţia mea s-a schimbat în bine. Am reuşit, ajutat şi de performanţele mele în sport şi de faptul că învăţasem repede limba germană, să obţin mai uşor cetăţenia germană. Apoi, în septembrie 1989, tatăl meu a reuşit să ajungă în Ungaria, trecând ilegal frontiera, iar de acolo l-am adus şi pe el în Germania", a explicat sportivul în urmă cu câțiva ani.

Un diagnostic grav

În urma unui control amănunțit efectuat în 2014 într-o clinică din Viena, pugilistul a aflat că are cancer de colon.

Mihai Leu a petrecut două luni în spital, a trecut prin două operații, a făcut chimioterapie, a urmat un tratament la Viena și a cunoscut suferința sub toate formele, reușind, pentru un timp să învingă teribila boală.

„Nu sunt bogat, sunt fericit!”

„Am avut multe momente grele în viață, dar cred că întotdeauna este cel mai important să înveți din greșeli, să fii optimist, să ai puterea să treci peste ele. Sportul m-a ajutat foarte mult, pentru că în ringul de box iei lovituri. Trebuie să fii în stare să rămâi în picioare, să-ți păstrezi calmul. Tot ce am făcut în sport m-a influențat și în viața de zi cu zi.

Sunt bine, sunt chiar foarte bine, mă simt bine, mă pregătesc de cursă. E totul în regulă. Cel mai important lucru este că am o familie minunată și mă înțeleg foarte bine și cu soția și cu băiatul. În rest, sincer acum, dacă am 100 de lei în buzunar sunt fericit, dacă am numai cinci, sunt la fel de fericit!, spunea Mihai Leu în 2022, pentru click.ro.