Soția lui George Simion a născut o fetiță. Ce nume ar fi ales liderul AUR și partenera sa pentru micuță

George Simion și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară. Fetița s-a născut luni, 16 noiembrie. Cei doi mai au împreună un băiețel, Radu, venit pe lume în aprilie 2024.

George Simion şi Ilinca Munteanu s-au căsătorit la Vâlcea Foto: Click

Liderul AUR și soția sa mai au un copil, un băiețel pe nume Radu, care a venit pe lume în aprilie 2024. Acum, familia lor s-a mărit cu încă un membru.

În vara anului 2022, George Simion și Ilinca își uneau destinele în cadrul unei ceremonii organizate în comuna Măciuca, din județul Vâlcea.

Doi ani mai târziu, în aprilie 2024, cei doi deveneau părinți pentru prima dată, odată cu nașterea băiețelului lor, Radu. Venirea pe lume a celui de-al doilea copil marchează un nou moment important pentru familia liderului AUR.

Potrivit RomâniaTV, fetița ar urma să poarte numele Maria. Deocamdată, numele nu a fost confirmat oficial de cei doi părinți.

În urmă cu câteva săptămâni, în perioada sarcinii, Ilinca Simion a povestit pe rețelele sociale că ea și familia sa s-ar fi confruntat cu mai multe episoade de hărțuire și intimidare.

Soția liderului AUR a susținut că persoane necunoscute ar fi sunat în timpul nopții la interfonul locuinței, i-ar fi contactat părinții și socrii și ar fi trimis oameni la ușa apartamentului, sub pretextul unor donații pentru biserici.

Într-un mesaj publicat online, când era însărcinată în 34 de săptămâni, aceasta le-a cerut celor implicați să o lase în pace.

„Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți «jurnaliști» să pândească pe la bloc”, a scris Ilinca Simion.

Aceasta a mărturisit că ajunsese să fie atentă chiar și atunci când ieșea din bloc cu băiețelul său, de teamă să nu fie urmărită sau așteptată de persoane necunoscute.

„Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, a transmis soția liderului AUR.