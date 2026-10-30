Soția lui George Simion, însărcinată cu al doilea copil, acuză că este hărțuită: „Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”

Ilinca Simion, soția liderului AUR, George Simion, susține că ea și familia sa sunt ținta unor acte repetate de hărțuire. Însărcinată cu al doilea copil, aceasta afirmă că persoane necunoscute o sună la interfon în toiul nopții.

George Simion și soția sa, Ilinca Foto: FB

Într-o postare publicată pe Facebook, Ilinca Simion le cere celor pe care îi acuză de hărțuire să înceteze.

„Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți «jurnaliști» să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comandă politică!”, a scris soția liderului AUR.

Aceasta afirmă că situația îi afectează inclusiv sentimentul de siguranță atunci când își desfășoară activitățile obișnuite alături de copil.

„Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește”, a relatat Ilinca Simion.

Ilinca Simion este însărcinată în 34 de săptămâni

Soția lui George Simion spune că se află în ultima parte a sarcinii și că nu își dorește ca alte femei să treacă prin experiențe similare.

„Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, a transmis aceasta.

Ilinca Simion este însărcinată Foto: FB/arhivă personală

George și Ilinca Simion au anunțat în iunie 2026 că urmează să devină părinți pentru a doua oară. Liderul AUR a făcut dezvăluirea în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, precizând că familia lor se va mări cu o fetiță.

Cei doi mai au un băiat.