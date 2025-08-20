Mesajul lui Putin către România. Anatol Șalaru: „Vrea mai mult decât Ucraina”

Fostul ministru moldovean al Apărării Anatol Șalaru susține că obiectivele Rusiei depășesc cu mult ocuparea Ucrainei, vizând strategic porturile de la Marea Neagră, esențiale pentru supraviețuirea economică a Kievului.

Șalaru a declarat pentru Euronews că Vladimir Putin urmărește obiective mult mai mari decât ocuparea Ucrainei. Potrivit lui, Rusia vizează zone de importanță strategică și economică, precum Gurile Dunării și regiunea Odesa, puncte cheie pentru exporturile și importurile Ucrainei.

Țintele Moscovei în regiune

În cadrul unei emisiuni, Șalaru a explicat că porturile din Odesa și din apropierea Dunării joacă un rol crucial pentru Ucraina, inclusiv în ceea ce privește exportul și importul de produse petroliere. „Rusia atacă infrastructura critică - poduri, drumuri, terminale pentru a slăbi capacitatea Ucrainei de a rezista”, a subliniat el.

În opinia sa, atunci când liderul de la Kremlin vorbește despre pace, de fapt are în vedere continuarea războiului: „Când vorbește despre pace, el vorbește despre război. Putin vrea mai mult decât Ucraina”.

„De ce e concentrat pe Gurile Dunării, pe regiunea Odesa? Nu țintește neapărat etnicii români de acolo, dar porturile de la Dunăre sunt foarte importante pentru economia Ucrainei. Rusia lovește acolo unde există un interes economic, lovește unde sunt poduri și la frontieră cu România fiindcă direct sau indirect transmit un mesaj și către România, că vedeți ce capacitate de foc avem? Oamenii sunt speriați de acest război, că lucrul acesta se poate întâmpla și în România, că multe drone au căzut și în România”.

Campanie de propagandă în România

În ultimele zile, în mai multe orașe din România au apărut mesaje cu textul „Rusia nu este dușmanul meu”. Anatol Șalaru consideră că este vorba despre o operațiune de propagandă orchestrată de Moscova: „E o provocare pe care o face Rusia. Sunt oameni care continuă să lucreze pentru Rusia, puteau să vină și din Republica Moldova, să trimită niște oameni cu stickerele astea. Astea se fac mai mult pentru consumatorul din Rusia, pentru a le arăta că trebuie să aibă încredere în Putin. Rusia este dușmanul României. Rusia a declarat România stat neprieten. Stat care este ostil Rusiei. Deci, aici este totul foarte clar. Ucraina este dușman. Toată lumea este dușman. Există o listă foarte mică de țări prietene ale Rusiei și sper să fie din ce în ce mai mică”.