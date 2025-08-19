search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia

0
0
Publicat:

Președintele român e rezervat în privința unei reușite a trilateralei SUA-Ucraina-Rusia, fiindcă se îndoiește de sinceritatea Moscovei. Nicușor Dan crede mai degrabă că Rusia trebuie ținută la colț cu noi sancțiuni.

Nicușor Dan alături de cancelarul Friedrich Merz la Berlin (pe 18 iulie)
Nicușor Dan alături de cancelarul Friedrich Merz la Berlin (pe 18 iulie)

Harta mare pregătită de consilierii lui Donald Trump pentru întâlnirea cu Volodimir Zelenski, care arată unde și cât au cucerit rușii din Ucraina, conține, colorate cu gri, contururile Republicii Moldova și României. Harta e sugestivă nu doar pentru lăcomia Rusiei, ci și pentru geografia periculoasă în care se află cele două state vorbitoare de limbă română. Republica Moldova pregătește alegerile generale de la finele lunii septembrie și, în același timp, încearcă să oprească dezinformările, propaganda și mișcările subversive finanțate de Moscova. România s-a aflat, la rândul ei, sub radarul Rusiei la alegerile prezidențiale din 2024, anulate tocmai pe fondul intervențiilor străine în procesul electoral autohton. Cumva, griul care colorează România și R. Moldova pe harta expusă ieri în Biroul Oval pare sugestiv din perspectiva influenței în creștere a interferențelor rusești în zonă, deși la Washington totul a fost acolo despre cum poate fi adusă pacea în Ucraina.

„O pace durabilă”, care nu se poate baza pe „concesii și cadouri gratuite pentru Putin”

După discuțiile cu președintele american, întrebat dacă ar fi dispus să redeseneze harta, Volodimir Zelenski a ocolit răspunsul, explicând că Ucraina are nevoie de sprijinul americanilor și al europenilor pentru a pune capăt războiului. Financial Times a publicat în timpul discuțiilor de la Washington oferta președintelui ucrainean pentru Statele Unite. Documentul vorbește despre „o pace durabilă” care nu se poate baza pe „concesii și cadouri gratuite pentru Putin”, ci „pe un cadru de securitate solid”. În plus, Zelenski propune un contract de arme în valoare de 100 de miliarde de dolari finanțat de UE și un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone în parteneriat SUA-Ucraina. Nu e clar încă ce fel de arme ar urma să fie cumpărate din Statele Unite, dar Kievul și-a exprimat, nu demult, intenția de a cumpăra de la americani cel puțin 10 sisteme de apărare antiaeriană Patriot și alte echipamente cu ajutorul cărora să-și poată apăra infrastructura critică și civilă. De partea cealaltă, Rusia vrea, între altele, să i se recunoască anexarea Crimeei, vrea să ia Donbasul în întregime, deși nu a fost în stare să-l cucerească pe de-a întregul din 2014 până acum, și pune condiția ca Ucraina să nu adere la NATO.

„Garanțiile de securitate” necesare Ucrainei

După bilaterala Trump-Zekenski de la Washington, a urmat o discuție la care au participat alături de cei doi și secretarul general NATO, Mark Rutte, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez, Alexander Stubb. Fiecare dintre ei a militat pentru „garanțiile de securitate” necesare Ucrainei. Apoi, în vreme ce Donald Trump a repetat, de câteva ori, că și „Vladimir Putin vrea pace”, liderii europeni nu au menționat de loc numele agresorului, insistând asupra „garanțiilor de securitate pentru Ucraina și Europa”. Cancelarul german a cerut, înainte de toate, un armistițiu, iar președintele francez a subliniat că la întâlnirea trilaterală Trump-Zelenski-Putin ar trebui să participe cel puțin un reprezentant al Uniunii Europene. Cu o nuanță de optimism moderat, președintele finlandez a spus că vine „dintr-o țară mică, dar cu o graniță foarte lungă cu Rusia”, care are „propriile experiențe istorice cu această țară”. De pildă - a spus Alexander Stubb - cele din al Doilea Război Mondial, „și dacă am putut găsi o soluție atunci, în 1944, cu siguranță putem găsi una acum, în 2025."

Nicușor Dan: Rusia „nu e serioasă”

La finalul discuțiilor de la Washington, Trump a vorbit cu Putin la telefon și a declarat că a început aranjamentele pentru o întâlnire trilaterală, într-un loc care urmează să fie stabilit, între Președintele Putin și Președintele Zelenski.

Negocierile din capitala americană nu au fost însă convingătoare pentru președintele român, care a declarat în timpul desfășurării acestora că Rusia „nu e serioasă” și că „nu își dorește pacea în momentul acesta”. Nicușor Dan speră să se ajungă la „întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski”, dar știe că aceasta ar fi doar începutul. E sceptic în privința sincerității Rusiei, argumentând că doar sancțiunile pot opri ofensiva rusească. De multă vreme, un președinte român nu a mai avut opinii atât de clare și de tranșante față de Moscova, doar că Nicușor Dan ar trebui să spună răspicat ce crede în formatele internaționale unde participă, fiindcă România nu a prezentat în ultimii 35 de ani soluții viabile, tactici sau strategii de luat în seamă la reuniunile internaționale.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
gandul.ro
image
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
mediafax.ro
image
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului: ”Rusia are aceste capacități”
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Noi reguli la plata facturilor la curent si gaze. Ce trebuie să știe consumatorii începând cu 21 august
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare
click.ro
image
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
click.ro
image
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Delia, ipostază incendiară pe rețelele de socializare. Artista i-a înnebunit pe fani: „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?