CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă cu Rusia”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre situația politică din Republica Moldova, acolo unde, dacă câștigă „partidele proruse majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată”.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina.

Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia! Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României!

Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România… Și nu văd nici în presa românească să fie reportaje, interviuri de acolo, din Moldova, să fie prezentată pe larg încercarea lui Ilan Șor de a-i mitui cu 3.000 de dolari pe alegători în Republica Moldova, pe lângă alte și alte încercări”, a afirmat la B1 TV.

Despre vizita făcută de președintele Nicușor Dan în Republica Moldova, la Festivalul Lupilor, CTP a spus că România ar trebui „să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova”.

„Cu asta ajutăm Republica Moldova? Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a adăugat CTP.