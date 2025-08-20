Video Emmanuel Macron: „Nu văd că Putin ar fi foarte dispus să obțină pacea în acest moment. Dacă rușii nu se conformează, trebuie să intensificăm sancțiunile”

Emmanuel Macron nu crede că Putin este „foarte dispus să obțină pacea” în Ucraina. Președintele francez a declarat la NBC News că, dacă nu se înregistrează progrese în negocieri, Rusia ar trebui să fie lovită cu mai multe sancțiuni.

Președintele francez Emmanuel Macron este sceptic în privința faptului că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să rezolve conflictul.

„Când analizez situația și faptele, nu văd că președintele Putin ar fi foarte dispus să obțină pacea în acest moment. Dar poate că sunt prea pesimist”, a declarat Macron moderatoarei emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, Kristen Welker, într-un interviu exclusiv acordat luni, după întâlnirea liderilor europeni cu Donald trump, la Casa Albă.

„Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține un acord excelent”

Macron a adăugat, referindu-se la Donald Trump, că „optimismul președintelui vostru trebuie luat în serios. Așadar, dacă el consideră că poate ajunge la un acord, aceasta este o veste excelentă și trebuie să facem tot ce putem pentru a obține un acord excelent”

Președintele francez a insistat că Statele Unite trebuie să exercite presiuni asupra Rusiei și a lui Putin pentru a găsi o soluție, inclusiv prin introducerea de sancțiuni suplimentare.

Dacă întâlnirea trilaterală eșuează, „trebuie să intensificăm sancțiunile”

Macron a precizat că dacă nu se înregistrează progrese în cadrul întâlnirii bilaterale anunțate de președintele Donald Trump între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dacă întâlnirea trilaterală eșuează, „sau dacă rușii nu se conformează acestei abordări, da, trebuie să intensificăm sancțiunile, atât secundare, cât și primare”.



„Există un agresor, și anume Rusia. Există o țară care a decis să ucidă oameni, a răpit copii și a refuzat încetarea focului și pacea, așa că nu putem crea o situație echivalentă între Ucraina și Rusia”.

„Rusia nu își va respecta niciodată cuvântul dat”

După întâlnirea sa cu Trump, Zelenskyy și liderii europeni de vârf, lliderul francez a subliniat că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pentru a preveni orice atacuri rusești viitoare care ar putea prelungi conflictul sau declanșa un nou război.

„Dacă încheiați un acord de pace fără garanții de securitate, Rusia nu își va respecta niciodată cuvântul dat și nu își va respecta niciodată angajamentele”, a spus Macron.

Liderul francez a spus că este promițător faptul că Trump a menționat că unul dintre punctele cheie ale întâlnirii sale de vineri cu Putin a fost că acesta a acceptat garanții de securitate pentru Ucraina.

„Sper”

Întrebat despre posibilitatea unui armistițiu, Macron a răspuns: „Sper”, amintind însă că Rusia a efectuat atacuri în Ucraina chiar și în timp ce delegația liderilor mondiali se afla în Statele Unite.