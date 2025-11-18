Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „Erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană”

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, 18 noiembrie, un mesaj după decesul lui Ilie Ilașcu, pe care l-a numit „un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate. Ilie Ilaşcu, un exemplu de verticalitate şi curaj, ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta apreciază că, atunci când ne referim la eroi, „adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertăţii”.

„Ilie Ilaşcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile ameninţări şi ani lungi de detenţie politică, a rămas neclintit şi nu s-a temut să rişte totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor”, a mai transmsi Nicuşor Dan.

Ilie Ilașcu, moldoveanul condamnat la moarte pentru că a susținut unirea Republicii Moldova cu România, a murit la vârsta de 73 de ani, vestea tristă fiind anunțată în seara zilei de luni de familia acestuia.

,,Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire - soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită.Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Ilie Ilașcu.

Acesta va fi condus pe ultimul drum joi, 20 noiembrie, la București, acolo unde era stabilit de mai mulți ani.

,,Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, începând de marti, data de 18.11.2025 orele 14.00 pana joi, data de 20.11.2025. Vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, gând bun și clipă de sprijin. Lumina lui rămâne vie prin cei pe care i-a iubit și prin toți cei care nu îl vor uita”, se arată în aceeași postare de pe internet.

Ilașcu a devenit cunoscut pentru opoziţia faţă de politica Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) privind limba moldovenească, susţinând utilizarea alfabetului latin şi recunoaşterea identităţii româneşti, precum și pentru faptul că a fost condamnat la moarte ca urmare a sprijinirii unirii Republicii Moldova cu România.