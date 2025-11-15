Nicușor Dan, mesaj de unitate la Blaj: „Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucție”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre rolul esențial al Bisericii în păstrarea valorilor creștine într-o lume „marcată de ruptura față de tradiție și de rădăcinile noastre spirituale”, cu prilejul înscăunării episcopului Claudiu-Lucian Pop ca arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Ceremonia a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, la Blaj.

În mesajul transmis comunității greco-catolice, șeful statului a subliniat că această Biserică a adus „un suflu curajos” în cultura românească, consolidând spiritul civic și conștiința apartenenței europene, transmite Administrația Prezidențială.

„Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor. De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generaţii de credincioşi şi cetăţeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie şi societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinţei, integritatea morală, solidaritatea şi caritatea”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a reamintit și contribuția istorică a Blajului la formarea identității naționale, evocând „educatorii, teologii și oamenii de cultură” care au modelat destinul modern al României, dar și sacrificiile făcute de Biserica greco-catolică în perioada persecuțiilor.

Potrivit acestuia, după 1989, Biserica s-a afirmat ca „partener de dialog valoros” al statului și al celorlalte culte, promovând fraternitatea, unitatea între creștini și „puterea de a ierta”.

„Deşi asupra acestei Biserici s-au abătut suferinţe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinţei şi jertfei, continuând să lumineze în întunericul persecuţiilor, al interdicţiilor şi al deposedărilor. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”, a conchis președintele.