search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Nicușor Dan, mesaj de unitate la Blaj: „Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucție”

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre rolul esențial al Bisericii în păstrarea valorilor creștine într-o lume „marcată de ruptura față de tradiție și de rădăcinile noastre spirituale”, cu prilejul înscăunării episcopului Claudiu-Lucian Pop ca arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Ceremonia a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, la Blaj.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos/George Călin

În mesajul transmis comunității greco-catolice, șeful statului a subliniat că această Biserică a adus „un suflu curajos” în cultura românească, consolidând spiritul civic și conștiința apartenenței europene, transmite Administrația Prezidențială.

„Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor. De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generaţii de credincioşi şi cetăţeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie şi societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinţei, integritatea morală, solidaritatea şi caritatea”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a reamintit și contribuția istorică a Blajului la formarea identității naționale, evocând „educatorii, teologii și oamenii de cultură” care au modelat destinul modern al României, dar și sacrificiile făcute de Biserica greco-catolică în perioada persecuțiilor.

Potrivit acestuia, după 1989, Biserica s-a afirmat ca „partener de dialog valoros” al statului și al celorlalte culte, promovând fraternitatea, unitatea între creștini și „puterea de a ierta”.

„Deşi asupra acestei Biserici s-au abătut suferinţe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinţei şi jertfei, continuând să lumineze în întunericul persecuţiilor, al interdicţiilor şi al deposedărilor. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”, a conchis președintele.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
gandul.ro
image
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
mediafax.ro
image
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Regulă pentru șoferii cu ochelari: Ce verifică poliția și cum eviți sancțiunile
playtech.ro
image
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Târgul de Crăciun Craiova 2025 și-a deschis porțile! Cât te costă distracția, mâncarea și băuturile în cel mai vizitat oraș de sărbători
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Orașul unde casele se vând cu doar un euro. Locul acesta a devenit paradisul străinilor VIDEO
actualitate.net
image
Cum a ajuns Mara Bănică în scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe dr. Cristian Andrei: „Susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Ce s-a întâmplat în a doua zi de priveghi, la căpătâiul lui Horia Moculescu? Raluca Guslicov: „N-ai fi zis că e ceva în neregulă…”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Cum a ajuns Mara Bănică în scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe dr. Cristian Andrei: „Susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor