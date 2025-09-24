Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”

Federația Rusă vede peste tot conspirații tot, iar serviciile secrete moscovite susțin că NATO ar avea în plan să atace Republica Moldova. Nimic mai fals, consideră profesorul Valentin Naumescu, care explică dedesubturile acestui mesaj.

Spiritele sunt tot mai încinse în Republica Moldova, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Federația Rusă încearcă să profite de acest lucru și își întețește acțiunile destabilizatoare dincolo de Prut.

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, expert evaluator al Comisiei Europene, consideră că acuzațiile lansate recent de Federația Rusă la adresa NATO nu ar fi deloc întâmplătoare. Rușii au susținut că aliații ar fi gata să atace Republica Moldova după alegeri, iar în acest sens ar fi fost deja comasate trupe chiar în România. Nimic mai fals, spune Naumescu, într-o postare pe rețelele sociale. Profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj consideră că, de fapt, chiar rușii ar fi cei care ar pregăti acțiuni neortodoxe în Republica Moldova.

„Atenție, Republica Moldova! Atenție, România! Mesajul aparent bizar și complet inept al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, despre așa-zisele «pregătiri ale forțelor NATO, comasate în România, de a invada Republica Moldova după alegerile de duminică», ar putea să nu fie întâmplător, ci parte a unui plan aflat abia la început. El poate să pregătească terenul pentru o acțiune destabilizatoare mai amplă a Rusiei în Republica Moldova și în regiune, legat sau nu de Transnistria”, susține profesorul clujean.

Războiul hibrid e în toi

Aceste dezinformări sunt parte a unui război hibrid, consideră Valentin Naumescu. Faptul că autoritățile de la Chișinău au dejucat planurile a zeci de persoane pregătite de partea rusă să destabilizeze arată încă o dată că bătălia pentru Republica Moldova este dusă cu toate mijloacele posibile, iar rușii acționează mai intens ca oricând.

„Război hibrid nu înseamnă doar dezinformare și tâmpenii populiste antieuropene sau conspirații anti-știință pentru analfabeții funcționali de pe rețelele sociale, poate însemna mult mai mult și mult mai grav. Ieri au fost reținute în Republica Moldova 74 de persoane care se pregăteau să declanșeze acțiuni violente de destabilizare. Un grup mai mare fusese antrenat în Serbia, în acest sens”, mai spune profesorul Valentin Naumescu.

Comunicatul rusesc ar arăta că Moscova ar pregăti o acțiune și mai specială în Republica Moldova, iar mai apoi ar da vina pe România și pe NATO.

„Un asemenea comunicat, în loc să prezinte scuze Chișinăului pentru mizeria rusească deversată continuu în Republica Moldova, sugerează mai degrabă că Moscova pregătește ceva, un anumit tip de agresiune, poate în zilele de după alegeri, și că ar vrea să aibă o urmă lăsată, o confuzie publică pentru mocofani, o alertă de genul - «vedeți, v-am spus că NATO și România au un plan cu Republica Moldova, iată ce a ieșit din cauza NATO!» Desigur, sperăm să ne înșelăm și să fie totul calm și fără probleme, și înainte de vot, și în ziua votului, și în zilele de după vot”, încheie profesorul Valentin Naumescu.

Ce susțin rușii

Europa s-ar pregăti să ocupe militar Republica Moldova, iar statele membre NATO ar concentra subdiviziuni militare în România, în apropiere de frontiere, se susține într-un comunicat al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), citat de deschide.md. Aliații ar pregăti un presupus desant în regiunea Odesa.

Rușii mai acuză că „birocrații europeni de la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe linia politicii lor rusofobe”, iar în acest scop își propun „ocuparea de facto a țării”.

„În această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor moldovene. Se pregătește un «desant» NATO în regiunea Odesa din Ucraina pentru intimidarea Transnistriei. Conform datelor disponibile, primul grup de militari profesioniști din Franța și Marea Britanie a sosit deja la Odesa” se arată în comunicatul SVR.

Practic, serviciile de informații ale Rusiei interpretează ca pe o pregătire de „introducere a trupelor” în Republica Moldova prezența, între 20 de octombrie și 13 noiembrie, în România, a 5.000 de militari din statele membre NATO în cadrul exercițiului multinațional Dacian Fall 2025 (DAFA 25). În același timp, potrivit evaluării SVR, scopul acestui exercițiu ar fi să „înnăbușe protestele oamenilor după falsificarea grosolană a rezultatelor votului din 28 septembrie”.

O campanie hibridă cu miză regională

Dacă rușii acuză NATO, în realitate chiar ei acționează destabilizator în Republica Moldova. O serie de documente obținute de Bloomberg conturează un tablou îngrijorător al ingerinței ruse în procesul electoral al Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, Federația Rusă a pus la punct un plan menit să submineze eforturile guvernului de la Chișinău de a menține țara pe drumul integrării europene.

Deși nu există confirmări oficiale privind implementarea deplină a acestor planuri, mai mulți oficiali europeni consultați de Bloomberg susțin că «aproape sigur» Federația Rusă a alocat resurse considerabile pentru a influența alegerile din Moldova, după un model deja testat în alte state din regiune.

Bloomberg notează că, potrivit unor estimări prezentate chiar de președinta Maia Sandu în fața europarlamentarilor la Strasbourg, Kremlinul ar fi cheltuit deja echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei – aproximativ 150 de milioane de euro – pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și propria sa realegere. Sume similare ar fi fost angajate și pentru scrutinul din 28 septembrie.

Ce spun sondajele

Înainte de alegerile din 28 septembrie, sondajele arată că nimic nu este decis în Republica Moldova, iar rezultatele sunt practic deschise oricărui rezultat.

Conform celui mai recent sondaj făcut public la mijlocul lunii septembrie ce vizează scrutinul parlamentar, PAS nu va mai deține puterea. Potrivit rezultatelor sondajului realizat de CBS Research, la comanda comunității WatchDog.md, Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 29,7% dintre voturi, iar Blocul Patriotic, care include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, ar obține 13,2% dintre sufragii, fiind urmat de Partidul Nostru cu 7,5% dintre voturi.

Sondajul a fost efectuat pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cetățenilor din diaspora și a celor din regiunea separatistă transnistreană. Acesta a fost realizat în perioada 6–13 septembrie, pe un eșantion de 1.127 de respondenți, prin metoda interviu față în față (CAPI), având o marjă de eroare de ±2,9%.

Iar potrivit unui sondaj realizat de compania iData, PAS ar acumula 33,8% dintre voturi, Blocul Patriotic 30,1%, Blocul Alternativa 10,9%, iar Partidul Nostru va înregistra 9,3% dintre sufragii. Celelalte formațiuni nu au acumulat un număr suficient pentru accederea în Legislativ.

Sondajul a fost efectuat în perioada 7-16 august, pe un eșantion de 1071 de persoane din 89 de localități. Eroarea maximă de eșantionare constituie ±2,9%.