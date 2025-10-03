Maşină de poliţie lovită în trafic, la Suceava, în timp ce mergea spre un accident produs de un șofer de 93 de ani. „Era coloană, nu am văzut nimic”

Un echipaj de poliție din Suceava a fost implicat într-un accident rutier chiar în timp ce se afla în misiune. Autospeciala a fost lovită de un vehicul în drumul său spre locul unui accident provocat de un șofer de 93 de ani.

Sursa video: informatiata

Joi după-amiază, în doar câteva minute, în municipiul Suceava s-au produs două accidente rutiere, primul fiind provocat de un șofer de 93 de ani, iar al doilea având chiar o autospecială de poliție implicată.

Primul incident a avut loc în centrul orașului, în apropiere de Casa de Cultură, unde un şoferul nonagenar a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu, a lovit o bordură, fiind proiectat în cea opusă şi apoi într-un taxi. Două femei, aflate pe trotuare opuse, au fost rănite una după alta de vehiculul scăpat de sub control. Ambele au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale, potrivit presei locale.

În urma apelului la 112, un echipaj de poliție a pornit imediat spre locul accidentului, însă, la câteva sute de metri de sediul Poliției Municipiului, pe strada Universității, autospeciala a fost lovită de un autoturism, condus de un bărbat de 72 de ani, care ieșea de pe un drum lateral, în zona Kaufland.

Impactul a fost suficient de puternic încât să distrugă o roată a mașinii de poliție și să provoace avarii serioase. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Șoferul vinovat a declarat că nu a observat autospeciala aflată în misiune și a intrat pe drumul principal la indicațiile altui conducător auto. "Era coloană", tot repeta el, încercând să se justifice de ce nu a acordat prioritate şi invocând faptul că echipajul de poliţie a venit cu viteză.

Poliția l-a sancționat contravențional pe bărbatul de 72 de ani și i-a suspendat permisul pentru 90 de zile, iar la accidentul produs de şoferul de 93 de ani a fost trimis un alt echipaj.