Doi copii au fost răniți într-un accident în Capitală

Un accident rutier, în urma căruia doi copii au fost răniți, a avut loc duminică, în zona Casa Presei Libere din Capitală. Circulația este blocată.

Din primele informații, o mașină a fost lovită de o alta. Doi copii, aflați în una dintre mașini, au fost răniți în urma coliziunii și au fost transportați la spitalul Grigore Alexandrescu pentru îngrijirii medicale.

Polițiștii fac cercetări la fața locului și au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmează să fie stabilite, cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Știre în curs de actualizare

În urmă cu câteva zile, un accident grav a avut loc pe Calea Rahovei din București. O femeie de 45 de ani a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la semafor. Două persoane au fost rănite, iar șoferița a părăsit locul faptei.

Un alt accident a avut loc pe 17 octombrie, în Pasajul Victoriei din București, între un autobuz STB și un tramvai. Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.