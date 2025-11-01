Tragedie pe un drum din Maramureș: un copil a murit după ce o căruță a fost lovită de o mașină

Un accident grav a avut loc vineri seară, 31 octombrie, pe un drum județean din Maramureș, în localitatea Suciu de Jos. O mașină s-a ciocnit violent cu o căruță în care se aflau mai multe persoane, printre care și copii. În urma impactului, un minor a murit, iar alte persoane au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, accidentul s-a produs pe DJ 171. „Polițiștii efectuează cercetări pentru soluționarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos. Din primele date a reieşit faptul că, în urma impactului dintre un autoturism şi o căruță, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș, potrivit News.ro.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool. În schimb, conducătorul atelajului hipo se afla sub influența băuturilor alcoolice. „În cazul conducătorului atelajului, testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au mai precizat polițiștii. „Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au adăugat aceștia.

Șapte persoane în căruță, printre ele patru copii

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș a anunțat că în accident au fost implicate în total nouă persoane. „Prin SNUAU 112, pompierii au fost alertaţi cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Rogoz. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism şi o căruţă, în care se aflau şapte persoane”, au transmis reprezentanții ISU.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, care au acordat îngrijiri de urgență victimelor. „Toate cele nouă persoane implicate au fost evaluate medical la faţa locului. Echipajele medicale au transportat la spital patru copii, cu vârste cuprinse între 3 săptămâni şi 6 ani, dar şi un adult”, a mai precizat ISU Maramureș.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre vârsta exactă a copilului decedat și nici despre starea celorlalte persoane rănite. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.