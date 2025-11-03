Video Accident pe Valea Oltului. Un camion a pierdut încărcătura cu semințe de floarea-soarelui pe șosea

Circulația pe DN 7, pe Valea Oltului, a fost blocată, luni dimineață, 3 noiembrie, pe ambele sensuri de mers, în apropierea localității Brezoi, județul Vâlcea, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion, care a pierdut pe carosabil încărcătura de semințe de floarea-soarelui. Circulația rutieră a fost reluată pe ambele sensuri.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, incidentul s-a produs la kilometrul 206+300 al drumului național Râmnicu Vâlcea–Sibiu. Semințele s-au împrăștiat pe șosea, făcând imposibilă circulația în zonă.

La fața locului au intervenit echipe ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, care au acționat pentru îndepărtarea încărcăturii și curățarea carosabilului.

Traficul rutier a fost reluat după finalizarea operațiunilor de eliberare a drumului.