Video Manelistul Dani Mocanu, sfidător înainte de extrădare: „Nu se ştie sigur. Că mă doare capul, mă înţeapă inima”

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț, condamnați definitiv pentru tentativă de omor, urmează să fie extrădați, vineri, 20 martie, din Italia. Ei ar urma să fie aduși în România sub escortă. Într-o atitudine sfidătoare, Dani Mocanu și-a asigurat fanii, într-un live pe rețelele sociale, că lucrurile stau mult mai bine pentru el decât se prezintă în spațiul public și că ar putea fenta decizia de întoarcere în România.

Aflat în arest la domiciliu în Napoli-Italia, Dani Mocanu a vorbit despre pedeapsa sa, condamnarea la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Conștient că s-au finalizat toate căile de atac și că urmează să fie foarte curând încarcerat într-un penitenciar din România, manelistul a ales să le transmită fanilor săi, printr-o postare video, ce se va întâmpla în continuare.

„Eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul domiciliar din Italia, Napoli şi am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni de zile. (...) Mă duc la puşcărie ca la cofetărie, aţi înţeles ce zic?", a transmis zeflemitor Dani Mocanu.

El a transmis un mesaj și pentru infractorii din România.

„Cei ce aveţi probleme în România, nu vă descurajaţi dacă nu aveţi câştig de cauză şi dacă nu vi se face dreptate pe teritoriul României, veniţi în Italia, că Italia vă oferă protecţie. Pe mine mă trimite în ţară că sunt mai aparte, eu cu frate-miu, s-a dat o ordonanţă de urgenţă pe toată Europa pentru mine şi frate-miu. O să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur încă. Că mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla".

Manelistul a ținut, totuși, să-și asigure fanii că nu va lipsi de pe rețelele sociale, chiar dacă va ajunge după gratii. Acesta i-a asigurat că are deja înregistrate 35 de piese pe care le v-a publica pe rând.

Dani Mocanu are de ispășit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare. Fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mult mai aspră, fiind condamnat la 7 ani de închisoare pentru implicarea în același incident violent.

Problemele legale ale celor doi au început în vara anului 2022, după un conflict sângeros izbucnit într-o benzinărie din Pitești. Anchetatorii au stabilit că aceștia au bătut un bărbat cu o rangă în noaptea de 18 spre 19 august, agresiunea fiind atât de gravă încât a necesitat intervenția rapidă a polițiștilor în urma unui apel la numărul de urgență 112.

Deși au încercat să evite rigorile legii părăsind România înainte ca sentința să fie pronunțată, frații Mocanu au fost localizați în Italia. Autoritățile române au acționat imediat pentru a obține aducerea lor în țară, demarând procedurile internaționale de extrădare.

Eforturile poliției au dat roade la începutul lunii martie a acestui an, când instanţa supremă din Italia a decis definitiv predarea şi aducerea lor în România. Cei doi urmează să își execute pedepsele în sistemul penitenciar românesc.