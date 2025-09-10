search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Analiză Rusia deschide un nou front hibrid și provoacă NATO. Ce așteaptă Polonia de la NATO?

Publicat:

Pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea granițelor Ucrainei, incidentul din 10 septembrie, când mai multe drone de atac rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, a reaprins temerile privind extinderea conflictului. Potrivit unei analize publicate de The Economic Times, aceste acțiuni pot fi interpretate drept o provocare deliberată din partea Moscovei la adresa NATO, în special a unuia dintre cei mai activi membri de pe flancul estic — Polonia.

Drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Polonniei/FOTO:X
Drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Polonniei/FOTO:X

 Semnalul Moscovei către NATO

Incursiunile repetate ale dronelor rusești — unele de tip Shahed, conform informațiilor furnizate de autoritățile poloneze — au declanșat o reacție rapidă: avioane de luptă ale Poloniei și aeronave aliate au fost ridicate în aer, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost plasate în stare de alertă.

Analiștii citați de The Economic Times avertizează că astfel de episoade nu pot fi tratate ca simple accidente. Dimpotrivă, ele pot semnala deschiderea unui nou front hibrid, menit să testeze reacția NATO, să provoace tensiuni interne și să evalueze viteza de răspuns a alianței.

De ce Polonia este o țintă strategică

În ultimii ani, Polonia și-a consolidat poziția ca bastion al apărării NATO în regiune. Doar în 2024, Varșovia a semnat contracte pentru achiziționarea a 96 de elicoptere de atac AH-64 Apache, cu livrare începând din 2028. În paralel, Polonia a desfășurat exerciții comune cu armata SUA, testând pentru prima dată în Europa rachetele israeliene Spike NLOS, pe un poligon din Ustka.

Această dinamică de reînarmare și integrare militară face din Polonia nu doar o zonă de contact direct cu Ucraina, ci și un element-cheie în arhitectura defensivă a NATO. În acest context, Moscova poate percepe Varșovia ca un obstacol în planurile sale regionale — și, prin urmare, o țintă preferată pentru testarea limitelor alianței.

Articolul 5: linia roșie a NATO

În centrul preocupărilor se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington, pilonul colectiv al apărării NATO. Acesta stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. În practică, aplicarea acestuia nu este automată: declanșarea sa necesită un apel oficial din partea statului afectat și un acord politic între aliați. De la înființarea NATO, Articolul 5 a fost invocat o singură dată — în urma atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, în SUA.

The Economic Times subliniază că, în ciuda gravității incidentului, un atac izolat sau chiar o serie de incursiuni ale dronelor nu generează automat o reacție militară colectivă. Consultările în cadrul Articolului 4, care permit evaluarea situației fără angajamente de luptă, rămân primul pas în astfel de cazuri.

Risc de escaladare? Da. Dar nu inevitabil.

Deși nu există, în acest moment, semnale oficiale care să indice iminența unui conflict major, analiștii avertizează că fiecare incident transfrontalier — mai ales când implică infrastructura militară sau spațiul aerian al unui stat NATO — adaugă presiune pe fragila stabilitate regională. În plus, reacția politică din partea statelor membre poate varia: unele pot pleda pentru reținere diplomatică, altele pot cere măsuri ferme de descurajare.

Prezență sporită NATO în regiune

La momentul incidentului, datele de pe platforma Flightradar24 arătau prezența unei aeronave AWACS de tip Saab 340 AEW&C în apropierea graniței dintre Polonia și Ucraina — parte a sistemului de supraveghere aeriană a NATO. În paralel, avioane militare poloneze și aliate patrulau spațiul aerian național, în contextul unei noi serii de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei.

Premierul Donald Tusk a confirmat că Polonia a fost nevoită să acționeze militar după ce „anumite obiecte” au pătruns în spațiul aerian al țării. Deși nu a numit direct dronele rusești, contextul este clar. Situația rămâne în dinamică, iar Varșovia a invocat Articolului 4 pentru consultări oficiale în cadrul NATO.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede că statele membre vor organiza consultări comune ori de câte ori, în opinia lor, există o amenințare la adresa integrității teritoriale, independenței politice sau securității oricărui stat membru.

„Consultările cu aliații au căpătat caracterul unei cereri oficiale de invocare a Articolului 4 al NATO”, a declarat Donald Tusk, vorbind în clădirea Sejm.

După cum a adăugat prim-ministrul polonez, articolul 4 este doar începutul. „Ne așteptăm la un sprijin mult mai mare în timpul consultărilor. Aceasta este o confruntare pe care Rusia a declarat-o lumii libere”, a remarcat el.

Tusk a mai declarat că „astăzi nu există niciun motiv să se susțină că ne aflăm în stare de război”.

„Dar nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”, a adăugat el.

Tusk a declarat că dronele care au încălcat spațiul aerian al țării sale au zburat pentru prima dată direct de pe teritoriul Belarusului.

Tusk a mai declarat că a existat o „provocare la scară largă”, dar nu există niciun motiv de panică.

NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez din această seară drept un atac asupra unui stat membru al Alianței.

