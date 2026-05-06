Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Grevă națională programată, transportul aerian va fi grav afectat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia, în contextul unei greve naționale anunțate pentru data de 12 mai 2026, care va afecta semnificativ transportul aerian.

Potrivit MAE, protestul ar putea provoca perturbări majore în activitatea aeroporturilor din Regatul Belgiei, inclusiv întârzieri, anulări de zboruri și blocaje în fluxul de pasageri.

Autoritățile române recomandă persoanelor care urmează să călătorească spre sau dinspre Belgia să urmărească în permanență informațiile actualizate publicate de aeroportul Brussels Airport, pentru a verifica statusul curselor și eventualele modificări de program.

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

+32 (0) 234 753 38

+32 (0) 234 416 58

+32 (0) 234 369 35

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Totodată, pentru situații de urgență, românii pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.

MAE mai recomandă tuturor persoanelor afectate să ia legătura și cu operatorii aerieni pentru informații privind reprogramarea zborurilor, rambursarea biletelor sau opțiunile alternative de transport.