 Primarul Tiranei, în arest preventiv de aproape 20 de luni, li se adresează locuitorilor printr-un avatar creat cu inteligență artificială | adevarul.ro
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Primarul Tiranei, în arest preventiv de aproape 20 de luni, li se adresează locuitorilor printr-un avatar creat cu inteligență artificială

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Primarul capitalei Albaniei, Erion Veliaj, aflat în arest preventiv de aproximativ 20 de luni într-un dosar de corupție și infracțiuni financiare, a găsit o modalitate de a se adresa public locuitorilor din Tirana: un dublu digital creat cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie The Telegraph.

Erion Veliaj, primarul Tiranei
Erion Veliaj, primarul Tiranei Foto: FOTO:Instagram/erionveliaj

Pe contul său oficial de Instagram, Veliaj a postat un videoclip de aproximativ patru minute, marcat ca fiind generat cu AI. În el, copia sa digitală, într-un costum albastru, stă în fața drapelelor Albaniei și Tiranei și se adresează locuitorilor orașului. Este prima intervenție publică a primarului de la arestarea sa, din februarie 2025.

În înregistrare, avatarul vorbește despre activitatea administrației locale, în special despre construirea și renovarea școlilor, a grădinițelor și a creșelor. Reia și una dintre promisiunile mai vechi ale lui Veliaj: mese gratuite pentru elevii din școlile tiranene. „Voi respecta această promisiune chiar și din celula în care am fost închis", spune dublul digital al edilului. Veliaj își descrie detenția drept „luare de ostatici" și afirmă că va continua să lucreze pentru Tirana chiar și din arest.

Procesul

Veliaj, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut pe 10 februarie 2025 și se află în arest preventiv la Durrës, în așteptarea procesului. Procuratura specială anticorupție și anticriminalitate organizată (SPAK) a încheiat ancheta în septembrie 2025 și a trimis dosarul în instanță. Edilul este acuzat, printre altele, de mai multe episoade de corupție pasivă ca înalt funcționar, spălare de bani și ascunderea unor active. El respinge toate acuzațiile.

Potrivit presei albaneze, dosarul cuprinde în prezent 13 capete de acuzare. Ședința din 6 octombrie a fost amânată din cauza boicotului avocaților, iar următorul termen este 13 octombrie.

De ce mai este Veliaj primar

În ciuda detenției, Veliaj rămâne, din punct de vedere legal, primarul Tiranei. În septembrie 2025, consiliul local a inițiat demiterea lui din cauza absenței îndelungate de la serviciu, iar guvernul a decis îndepărtarea sa din funcție. Președintele a convocat apoi alegeri anticipate pentru primărie.

Pe 3 noiembrie, Curtea Constituțională a anulat decizia guvernului. Instanța a constatat că primarului nu i s-a asigurat dreptul de a fi ascultat și de a se apăra și că demiterea nu a fost motivată suficient prin încălcarea gravă a Constituției sau a legii. Curtea a anulat și o parte din decretul prezidențial privind alegerile anticipate. Mandatul lui Veliaj s-a păstrat, deși el rămâne în închisoare.

După arestare, Veliaj și-a delegat o parte din atribuții viceprimarului Anuela Ristani, care s-a ocupat în fapt de administrarea curentă a primăriei. Pe 28 august 2026, aflat în arest, el a revocat delegarea. În dispoziția semnată de el se arăta că mandatul său continuă oficial, iar Ristani ar fi încetat să-i execute indicațiile și să coordoneze activitatea primăriei cu el. Avocații lui Veliaj au susținut apoi că atribuțiile au revenit direct primarului ales și că acesta intenționează să le exercite chiar din arest. Ristani și-a dat demisia la scurt timp. Situația a stârnit o dezbatere în Albania despre cum poate funcționa administrația capitalei dacă șeful ei oficial se află în detenție.

Nu e primul politician care folosește AI din spatele gratiilor

Fostul premier pakistanez Imran Khan, aflat în închisoare, a folosit în 2023, prin echipa sa, o voce generată cu AI pentru a se adresa susținătorilor în campania electorală. Anul acesta, o imagine generată cu AI a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost folosită la un eveniment politic al fiului său.

Nici pentru Albania experimentele cu inteligența artificială în politică nu sunt o noutate. În septembrie 2025, guvernul premierului Edi Rama a prezentat-o pe Diella, o „ministră" virtuală bazată pe AI, cu rol în digitalizarea administrației și în achizițiile publice. Guvernul de la Tirana a inclus oficial în structura Cabinetului un minister virtual al inteligenței artificiale.

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