MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie. Probleme tehnice la Eurotunnel afectează trenurile și transport rutier

Publicat:

MAE avertizează românii care urmează să tranziteze Marea Britanie prin Tunelul Canalului Mânecii că o defecțiune la alimentarea electrică a afectat serviciile Eurostar și LeShuttle, provocând anulări de curse și întârzieri semnificative.

Serviciile Eurostar, afectate de o defecţiune tehnică. FOTO: captură video YouTube/AFP
Serviciile Eurostar, afectate de o defecţiune tehnică. FOTO: captură video YouTube/AFP

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți, 30 decembrie 2025, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel).

Conform MAE, defecțiunea la sistemul de alimentare electrică a afectat grav serviciile de transport, astfel că mai multe curse Eurostar au fost anulate, iar LeShuttle, serviciul rutier, se confruntă cu întârzieri semnificative.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, la data de 30 decembrie 2025, ca urmare a unei defecțiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe”, se arată în comunicatul oficial al MAE.

 „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, la data de 30 decembrie 2025, ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe", anunţă MAE într-un comunicat oficial.

MAE recomandă cetăţenilor români interesaţi să verifice în timp real situaţia pe site-ul web oficial al Eurostar: https://www.eurostar.com/uk-en/travel-info/travel-updates şi al LeShuttle: https://www.leshuttle.com/uk-en/travel-updates/live-departures şi să urmeze instrucţiunile personalului din staţiile de tren şi autogări.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra:  +44 7738716335.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://londra.mae.ro,  https://cglondra.mae.ro/  şi www.mae.ro.

