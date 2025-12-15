Moldoveni din Rusia, recrutați forțat. Avertismentul MAE de la Chișinău: „Fiți extrem de prudenți”

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe avertizează moldovenii din Rusia că pot fi obligați să semneze un contract de serviciu militar dacă solicită permis de ședere sau cetățenie rusă.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova au emis avertismentul pe fondul decretului prezidențial semnat la Moscova la data de 5 noiembrie 2025. Actul prevede că „anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar”.

Risc militar

Reprezentanții instituției de la Chișinău menționează că modul de aplicare a decretului nu este clar, chiar dacă autoritățile ruse afirmă că există „condiții speciale” pentru moldoveni. Totodată, există riscul ca persoanele vizate să fie obligate să accepte „obligații militare”.

Recomandările Chișinăului

Astfel, MAE vine cu mai multe recomandări pentru cetățenii moldoveni:

Fiți extrem de prudenți;

Nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultanță juridică;

În caz de presiuni, solicitați imediat asistență consulară”.

Cei care au nevoie de informații și sprijin sunt îndemnați ,,să contacteze misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova: str. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova Tel.: +7 (495) 790 75 46 E-mail: consulat.moscova@mfa.gov.md Linia de urgență a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079”.