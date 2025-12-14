search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
MAE, atenționări de călătorie pentru Spania și Belgia: cod roșu de vreme extremă în Valencia și grevă generală la Bruxelles

Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe a emis două atenționări de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania și Belgia, din cauza unor riscuri majore generate de fenomene meteo extreme și de proteste de amploare.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

MAE informează că în Comunitatea Valenciană din Spania, Agenția de Stat de Meteorologie (AEMET) și autoritățile regionale au instituit un cod roșu de fenomene extreme pentru litoralul de nord și de sud al provinciei Valencia. Avertizarea este valabilă în perioada 14 decembrie, ora 12:00 – 15 decembrie, ora 05:59.

Potrivit autorităților spaniole, sunt așteptate precipitații abundente, care pot ajunge la 180 l/mp în 12 ore, iar pe întreaga durată a avertizării se estimează acumulări de peste 250 l/mp. Există un risc major de inundații, viituri rapide și perturbări semnificative ale circulației.

„Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, în special în zonele de litoral și în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informările oficiale transmise de autoritățile spaniole”, transmite MAE.

Românii aflați în zonă pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Valencia: +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331, +34 964 203 234, +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil în regim de permanență.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie și pentru Belgia, în special pentru regiunea Wallonie-Bruxelles. Pe 15 decembrie este anunțată o grevă generală, iar pe 18 decembrie va avea loc un protest al fermierilor.

Autoritățile române avertizează că sunt posibile perturbări importante ale traficului rutier, ale transportului feroviar și ale funcționării altor servicii publice. Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate furnizate de companiile de transport și autoritățile locale.

Asistența consulară poate fi solicitată la numerele Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 69 35, apelurile fiind preluate de operatorii Call Center ai MAE.

