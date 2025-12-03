Sistemul Energetic Național, stabilizat. Ministrul Energiei: „Petrobrazi funcționează, centrala Brazi repornește”

„Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal”, iar „centrala Brazi va fi repornită programat”, a spus miercuri seară ministrul Energiei Bogdan Ivan, precizând că Sistemul Energetic Național a fost restabilit și a fost eliminat orice risc.

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată miercuri la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti, operaţiune finalizată în intervalul de timp asumat iniţial, evitând astfel oprirea rafinăriei şi a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg judeţul Prahova.

Conectarea la noua sursă de alimentare a presupus instalarea şi punerea în funcţiune a unor conducte dedicate, menite să asigure un debit stabil pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi. Potrivit autorităţilor locale, intervenţia a fost sincronizată astfel încât să reducă riscurile operaţionale şi să evite presiuni suplimentare asupra sistemului public de distribuţie.

Finalizarea lucrărilor permite reluarea în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de pe platforma industrială, în timp ce autorităţile continuă să gestioneze efectele deficitului de apă din regiune.

„Am coordonat intervenția echipelor din teren pentru a asigura debitul necesar de apă către Rafinăria Petrobrazi. Toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal. Astăzi, avem 94 l/s asigurați pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) și un bypass suplimentar, finalizat și functional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate”, a afirmat ministrul.

În ce privește centrala Brazi, oficialul a spus că aceasta va fi repornită programat.

„Am discutat cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranță.

Am luat toate aceste măsuri în ultimele 24 de ore, tocmai pentru a menține siguranța energetică a țării. Sistemul Energetic Național este stabil, echilibrat și pregătit pentru orice scenariu. Lucrez împreună cu echipele din teren pentru ca 🇷🇴 România să rămână în siguranță”, a informat ministrul.

Oficialul a afirmat că a „acoperit integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi, prin mecanisme de piață”. „Împreună cu operatorii, am analizat producția și am decis să folosim capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească.

Am stabilit repunerea în producție a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi, în maxim 1 oră.

Am verificat stocurile de cărbune: peste 553 mii tone la CE Oltenia.

Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naționale, o valoare foarte bună pentru această perioadă.

Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Național pentru coordonarea tuturor acestor măsuri”, a mai spus ministrul, precizând că a analizat prognozele și nu avem fenomene meteo care să conducă la creșterea consumului în această perioadă.