Prețul la gaze naturale va rămâne același în sezonul rece. Ministrul Energiei: „România are depozitele umplute în proporție de 98%”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are depozitele de gaze naturale aproape pline și că cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința aprovizionării sau a costurilor în sezonul rece.

Potrivit ministrului, depozitele sunt umplute în proporție de 98%, un procent semnificativ mai mare decât media Uniunii Europene, care se situează în jurul valorii de 80%.

„Vreau să fiu foarte precis. În momentul de față, România are depozitele umplute în proporție de 98% cu gaze naturale. Am început acest lucru încă din luna iulie, august, septembrie, în care am avut întâlniri constante cu Transgaz și toți operatorii din piață. Le-am cerut explicit să facă achiziții încă din timpul verii, când sunt și prețuri mult mai mici, pentru a preîntâmpina o situație în care în perioada de iarnă să nu avem suficiente gaze pentru a trece”, a explicat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

„Vom trece cu bine această iarnă”

Prin urmare, ministrul Energiei a subliniat că strategia de achiziție din timpul verii a permis umplerea aproape totală a depozitelor și oferă garanția că România nu va întâmpina probleme de aprovizionare.

„Astăzi, România, spre deosebire de media Uniunii Europene, care este undeva la 80%, avem aproape 100% depozitele pline”, a precizat acesta.

În paralel, Bogdan Ivan a afirmat că Romgaz exploatează la maximum resursele disponibile, astfel încât atât consumatorii casnici, cât și industria să beneficieze de suficient gaz natural.

Ministrul a ținut să transmită și că nu vor exista creșteri ale tarifelor la gaze în această iarnă, datorită plafonării, iar după 31 martie 2026 se vor lua măsuri pentru a evita creșterea prețurilor.

„Și, cel mai important, poate, în această iarnă nu o să fie nicio creștere la prețurile gazelor naturale. Avem plafonare până la 31 martie 2026, iar după această dată iau măsuri împreună cu piața pentru a nu avea o creștere a prețului începând cu luna aprilie 2026. Vreau să fie un mesaj foarte clar, foarte ferm. România are aproape 100% depozitele de gaze și vom trece cu bine această iarnă”, a spus Bogdan Ivan.