Luptător român de kickboxing, arestat într-un dosar de pedofilie: a racolat o fetiță de 12 ani pe internet

David Țăruși, un cunoscut luptător de kickboxing din Lugoj, a fost arestat preventiv într-un dosar penal care vizează fapte grave legate de racolarea minorilor pe reţelele de socializare, fiind acuzat inclusiv de pedofilie.

David Țăruși este legitimat la clubul Wodan din Lugoj și era cunoscut în circuitul sporturilor de contact ca un luptător activ, prezent în mai multe gale organizate în România. A participat inclusiv în circuitul „Dynamite Fighting Show”, unde a evoluat la categoria grea.

Dincolo de imaginea sa de sportiv promiţător, informaţiile din ancheta care îl vizează conturează o imagine complet diferită.

Potrivit informațiilor din dosar, sportivul este acuzat că ar fi intrat în contact, prin intermediul rețelelor de socializare, cu mai multe minore. Surse judiciare susțin că David Țăruși a racolat pe o reţea socială o fetiţă de 12 ani, pe care a convins-o să-i trimită fotografii în ipostaze intime, care ar fi fost ulterior distribuite mai departe.

Anchetatorii spun că există indicii că aceasta nu este singura sa victimă şi că sportivul ar fi contactat și alte minore în mediul online, folosind metode similare de abordare.

David Țăruși a fost reţinut pe 21 mai, chiar înaintea unei competiții importante, cu o zi înainte să lupte la gala „Noaptea spartanilor”, organizată la Sala Sporturilor din Deva, în urma unei acţiuni în forţă a poliţiştilor şi jandarmilor.

După audieri, procurorii au dispus reținerea sa, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 29 de zile.

Cercetările în dosar sunt în desfășurare.