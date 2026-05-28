Moment istoric în gestionarea deșeurilor din București–Ilfov: 100% din deșeurile municipale sunt tratate înainte de eliminare

Eco Sud SA, grupul care deține CMID Vidra (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra), situat în partea de sud a Bucureștiului, anunță atingerea unui moment istoric pentru infrastructura de mediu din România și pentru transformarea sistemului de gestionare a deșeurilor din regiunea București–Ilfov.

Începând cu 1 mai, regiunea București–Ilfov in urma atribuirilor făcute de catre autoritatiele publice, a atins două performanțe majore care schimbă fundamental paradigma gestionării deșeurilor municipale în România.

Două performanțe istorice

1. 100% din deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare

Pentru prima dată în istoria regiunii, ca urmare a atribuirilor facute de autoritatile publice întreaga cantitate de deșeuri municipale generate în București–Ilfov este tratată înainte de eliminare, prin infrastructura integrată formată din:

  • CMID Vidra (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra), deținut de Eco Sud SA și amplasat în partea de sud a Bucureștiului, care include instalația TMB cu cea mai mare capacitate din Europa, 920.000 tone/ an
  • instalația Iridex, situată în partea de nord a Bucureștiului, 260.000 tone/ an
  • instalația Romwaste, situată de asemenea în partea de nord a Bucureștiului, 328.000 tone/ an.

Acestea asigură o capacitate totală de 1.547.520 tone/an pentru regiunea București–Ilfov, prin tratarea mecano-biologică a deșeurilor, care include procese de tratare mecanică și tratare biologică aerobă și care acoperă integral necesarul de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere municipale din regiunea București–Ilfov și din zonele limitrofe. Conform statisticilor zona Bucursti Ilfov produce anual circa 1.200.000 tone./ an, rămânâd disponibilă o capacitate de 347.520 tone/an.

Această configurație strategică, cu capacități majore de tratare amplasate atât în sudul, cât și în nordul Capitalei, permite acoperirea integrală a fluxurilor de deșeuri municipale generate în regiunea București–Ilfov și marchează tranziția de la modelul tradițional bazat pe depozitarea deșeurilor brute către modelul european modern bazat pe tratare, recuperare și reducerea impactului asupra mediului.

2. Deșeurile municipale în amestec nu mai sunt depozitate la Vidra

A doua performanță istorică este transformarea fundamentală a rolului depozitului ecologic Vidra.

Începând cu 1 mai, deșeurile municipale în amestec nu mai sunt depozitate la Vidra.

În depozit ajung exclusiv:

  • refuz de sortare;
  • refuz de tratare;
  • fracția tip CLO (Compost-Like Output), material rezultat în urma proceselor de tratare, complet diferit de deșeurile municipale brute.

Această schimbare reprezintă un pas strategic uriaș în repoziționarea depozitului Vidra, care se aliniază modelului european avansat, unde depozitarea este rezervată exclusiv materialelor reziduale stabilizate și fracțiilor inerte rezultate după tratare, nu deșeurilor menajere amestecate.

Este exact modelul aplicat în cele mai dezvoltate state ale Uniunii Europene.

CMID Vidra – una dintre cele mai avansate platforme integrate de management al deșeurilor din Europa

Motorul principal al acestei transformări este CMID Vidra (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra), situat în partea de sud a Bucureștiului și deținut de Eco Sud SA, un complex industrial modern, digitalizat și asistat de tehnologii inteligente, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea operațională.

Platforma include:

  • instalația TMB cu cea mai mare capacitate din Europa, care asigură o capacitate instalată de 3,5 MW pentru producerea energiei electrice din biogazul rezultat din deșeuri, reprezentând o performanță de referință la nivel internațional.
  • stație modernă de sortare;
  • instalație de compostare pentru deșeuri vegetale;
  • instalații de tratare biologică;
  • instalație pentru tratarea deșeurilor din construcții și demolări;
  • depozit ecologic destinat exclusiv fracțiilor reziduale rezultate după tratare.

Împreună cu infrastructura complementară din nordul Capitalei — instalațiile Iridex și Romwaste — acest ecosistem industrial integrat creează pentru București–Ilfov una dintre cele mai robuste rețele de tratare a deșeurilor municipale din regiune și un model concret de tranziție către economia circulară.

Declarație

„Atingerea acestui moment istoric demonstrează că România poate construi și opera infrastructură de mediu la standarde europene de vârf. Faptul că 100% din deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare și că deșeurile brute nu mai ajung în depozit reprezintă o schimbare structurală majoră pentru protecția mediului și pentru viitorul gestionării deșeurilor în România.” – a declarat Adrian Scarlat, directorul general al ECO SUD S.A.

ECO SUD SA

Material susținut de Eco Sud

