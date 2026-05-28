Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Platforma Temu, amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană pentru că nu a împiedicat vânzarea de produse ilegale

Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa.

Temu amendată de Comisia Europeană
Comisia Europeană a anunțat joi că Temu nu a făcut suficient pentru a combate „riscurile sistemice legate de oferirea de produse ilegale pe platforma sa și prejudiciile rezultate pentru consumatorii” din blocul comunitar. În baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), marile platforme online sunt obligate să evalueze aceste riscuri și să le combată, scrie Mediafax.

Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în 2023. Retailerul concurează cu firmele locale prin prețuri mai mici la o gamă largă de produse, livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali.

Valoarea redusă a comenzilor înseamnă că acestea nu sunt supuse taxelor de import. Totuși, din iulie, UE va introduce o taxă vamală fixă de 3 euro pe articol pentru coletele de comerț online cu o valoare mai mică de 150 de euro, ca parte a eforturilor de a limita fluxul importurilor de valoare redusă din China.

Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale, precum Shein și AliExpress. Franța a cerut în special măsuri mai ferme împotriva platformelor online cu sediul în China, acuzate că vând produse periculoase.

Temu este a doua companie sancționată de UE în baza Regulamentului privind serviciile digitale, după platforma X, deținută de Elon Musk, amendată cu 120 de milioane de euro în decembrie anul trecut.

Platforma are termen până la sfârșitul lunii august să trimită Comisiei Europene un plan de acțiune în care să explice ce măsuri va lua pentru a evalua și reduce riscurile legate de vânzarea de produse ilegale.

