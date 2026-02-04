Caz cutremurător în Franța: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi. A fost predat abuzatorilor chiar de tatăl său

Zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani au fost puşi sub acuzare la Lille, în Franţa, în cadrul unui caz de pedofilie comis sub influenţa substanţelor chimice asupra unui băiat de 5 ani.

Anul trecut, pe 14 februarie, un copil de 5 ani a fost adus unor bărbaţi care l-au abuzat timp de ore întregi, sub influenţa substanţelor psihoactive. Chiar tatăl său este cel care l-a predat acestui grup.

Totul a avut loc într-o locuință închiriată pe Airbnb de un cuplu homosexual căsătorit, în timpul unei petreceri organizate în Vieux-Lille, un cartier elegant al capitalei Flandrei.

Copilul de 5 ani adus de tatăl său ar fi fost violat de mai mulţi bărbaţi. Informaţiile primite menţionează, de asemenea, o petrecere „chemsex”, adică cu utilizarea de stupefiante sintetice care sporesc performanţele sexuale ale consumatorilor, scrie News.ro.

Ancheta a fost deschisă la 15 februarie 2025, în urma spitalizării copilului şi a unei sesizări privind starea sa de sănătate.

În data de 22 februarie 2026, un judecător de instrucție a fost sesizat privind o serie de infracțiuni de o gravitate extremă comise în Lille, între noiembrie 2024 și februarie 2025. Ancheta a dus la punerea sub acuzare a zece bărbați.

Între februarie 2025 - 23 ianuarie 2026, zece bărbați, cu vârste între 29 și 50 de ani, au fost puși sub acuzare de „viol şi agresiune sexuală sub influenţa substanţelor chimice” şi „acte de tortură sau barbarie”.

Ultima arestare a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie 2026, în Alsacia, şi nouă dintre cele zece persoane reţinute au fost puse sub acuzare şi plasate în arest preventiv. Al zecelea suspect s-a sinucis pe 21 iunie 2025, în timp ce se afla în închisoare.

Cât despre băieţel, acesta a fost încredinţat mamei sale şi beneficiază de o îngrijire specială. Tatăl său a fost decăzut din drepturile părinteşti.

Părinţii băieţelului, pentru care a fost instituită o îngrijire specială, erau separaţi înainte de aceste fapte teribile.

Ancheta, care până de curând s-a desfăşurat în deplină discreţie, nu va face obiectul unei comunicări suplimentare din partea parchetului din Lille, „având în vedere natura faptelor şi necesitatea de a nu agrava trauma suferită de copil”, potrivit parchetului.

Le Monde scrie că printre numeroasele motive pentru sesizarea judecătorului de instrucţie din Lille se numără şi „abuz sexual în grup asupra unui animal domestic”.