Foto Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția, realizată cu fonduri europene

Consiliul Județean Cluj a anunțat miercuri, 27 mai, că va realiza, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR-NV), Clujana Innovation Hub Regional, un proiect care va fi amenajat într-o hală din ansamblul Clujana, companie intrată în faliment în 2022.

Acum aproape patru ani, producătorul de încălţăminte Clujana, cu o istorie de peste 100 de ani pe piaţă, a intrat oficial în faliment, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, a transmis că pe terenul fostei platforme industriale, aflate în patrimoniul Consiliului Județean, va fi înființat un Centru Regional de Sprijin pentru activități de inovare, cercetare și transfer tehnologic, care va păstra numele Clujana.

„Am decis să transformăm spațiile fostei fabrici, acum părăsite, într-un hub modern de business și afaceri. Urmează ca, împreună cu ADR-NV, să accesăm o finanțare europeană pentru a înființa pe fosta platformă industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitatea de inovare, cercetare și transfer tehnologic, care va păstra și numele Clujana.

Acesta se va regăsi într-o hală din ansamblul Clujana, aflat în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. Renovarea și dotarea din fonduri europene vizează platforma în totalitate, iar întreg imobilul rămâne al administrației județene, reabilitat”, anunță acesta.

Reprezentanții CJ Cluj spun că viitorul hub regional dedicat inovării, cercetării și transferului tehnologic va include:

un „FabLab” dedicat prototipării și dezvoltării de produse;

un incubator de afaceri destinat startup-urilor și antreprenorilor inovatori;

dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic și conectare între mediul universitar, cercetare și companii.

„Spațiile existente în acest moment pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, clădirea urmând a fi dotată cu echipamente specifice. De asemenea, vor fi amenajate spații adecvate pentru activități de mentorat, co-working, prototipare etc.

Această investiție va revitaliza, pe de o parte, Platforma Clujana și va consolida totodată poziția Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă, creând noi oportunități pentru startup-uri, cercetători, antreprenori și companii inovatoare”, transmite instituția.

În 2022, Compania Clujana și-a oprit activitatea, după 111 ani de existență, iar principalul acționar, statul - prin Consiliul Județean Cluj, a considerat că nu mai merită făcute eforturi pentru a resuscita compania.

Clujana, una dintre cele mai cunoscute fabrici de încălțăminte din România, a fost fondată în 1911 sub numele „Frații Renner & Co”. Naționalizată în 1948, compania a devenit în perioada comunistă cea mai mare fabrică de pielărie și încălțăminte din țară, cu peste 11.000 de angajați și exporturi în numeroase state.

După Revoluție, fabrica a cunoscut un proces de declin, fiind afectată de tranziția la economia de piață. Clujana a intrat în insolvență și a fost închisă între 1999 și 2003, înainte de a fi salvată și preluată ulterior de Consiliul Județean Cluj.