Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Directorul de școală acuzat de pedofilie a încercat să revină la ore. Elevii au refuzat să intre în clasă

Directorul Școlii Gimnaziale „Alexandru Roman” din Aușeu, aflat în centrul unor acuzații de pedofilie, formulate de mai mulți elevi, este în prezent vizat simultan de două anchete disciplinare și de o investigație penală extinsă. Deși Inspectoratul Școlar a anunțat suspendarea sa din funcție, Adrian Botici a încercat să revină la ore, însă elevii au refuzat să participe la cursuri. Profesorul a fost nevoit să plece, potrivit eBihoreanul.

Scandaluri similare au existat și la alte școli. FOTO Shutterstock

În urma unor acuzațiilor potrivit cărora Botici ar fi pipăit elevi și le-ar fi trimis mesaje cu conținut nepotrivit, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a constituit o comisie de cercetare disciplinară care îl verifică în calitate de director. În paralel, școala din Aușeu a fost obligată să formeze o comisie proprie, deoarece faptele reclamate îl vizează și ca profesor de matematică.

Surse locale spun că membrii Consiliului de Administrație au fost nevoiți să se întâlnească de mai multe ori pentru a desemna un cadru didactic care să preia atribuțiile directorului suspendat. Ulterior, Consiliul a trebuit să găsească profesori dispuși să facă parte din comisia de disciplină, o sarcină complicată într-o unitate mică, unde nimeni nu dorea să fie implicat direct în anchetarea directorului.

Într-un final, la sfârșitul săptămânii trecute, comisia internă a fost constituită complet, urmând ca în perioada următoare să înceapă audierile.

Elevii au refuzat să intre la oră când Adrian Botici a apărut în clasă

Profitând de întârzierile în procedurile administrative, Botici s-a prezentat miercurea trecută la școală și a încercat să intre la orele de matematică, deși Inspectoratul anunțase deja suspendarea sa atât din funcția de director, cât și de la catedră.

Surprinși să-l vadă în clasă, elevii au refuzat să participe la oră și au ieșit pe hol. Potrivit surselor din școală, situația a fost calmată cu greu de alți profesori, iar Botici a renunțat în cele din urmă. Orele au fost preluate de un alt cadru didactic.

Directorul este obligat să vină la serviciu, însă nu are voie să desfășoare activități cu elevii.

Dosarul penal, mutat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

Investigația penală deschisă inițial la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Decizia a fost luată săptămâna trecută, după apariția informațiilor în presă, pe motiv că procurorii din Oradea au experiență mai mare în gestionarea unor astfel de cazuri.

Dosarul care îl vizează pe Adrian Botici  a fost deschis în toamna anului trecut, după ce un elev de clasa a VII‑a a relatat în fața unei comisii că ar fi fost abuzat de director. Ancheta a stagnat luni la rând, însă între timp au apărut noi sesizări, inclusiv din partea unor elevi de clasa a VIII‑a.

Oamenii legii urmează să stabilească dacă acuzațiile se confirmă și ce măsuri vor fi dispuse în continuare.

Amintim relatarea unui elev care a mărturisit că a fost surprins de gesturile profesorului în timpul unui test: „Eram la test la mate... și își atinge partea bărbătească de cotul meu”.  

Adrian Botici a neagat însă toate acuzațiile. Directorul susține că totul este o înscenare și o răzbunare din partea unui fost angajat al școlii, declarând jurnaliștilor: „Ce pot să vă spun este că sunt nevinovat!”.  

