Caz șocant în Satu Mare: tatăl unui primar și un consilier local, acuzați de viol, agresiune sexuală și coruperea sexuală a minorilor

Caz șocant într-o localitate din Satu Mare, unde tatăl primarului, un bărbat în vârstă de 70 de ani, și consilierul personal al acestuia au fost trimiși în judecată și se află în arest preventiv, fiind acuzați de viol, agresiune sexuală și coruperea sexuală a minorilor.

Caz șocant în comuna Săcășeni, județul Satu Mare, unde procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată, la data de 21 mai 2026, a doi bărbați aflați deja în arest preventiv, în vârstă de 70 și 41 de ani, într-un dosar ce vizează acuzații extrem de grave de viol, agresiune sexuală și coruperea sexuală a minorilor.

Potrivit presei locale, este vorba despre tatăl primarului din localitate, un bărbat de peste 70 de ani, și despre consilierul personal al aceluiași edil, funcționar în cadrul primăriei.

Potrivit procurorilor, pe parcursul a mai bine de șase luni, cei doi ar fi întreținut în mod repetat relații și acte sexuale cu minore cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, profitând de vulnerabilitatea acestora și de situația lor materială precară.

În schimbul sexului, cei doi bărbaţi le ofereau fetelor bani, cadouri de mică valoare sau mâncare şi băutură.

Anchetatorii arată că funcționarul de la Primărie ar fi comis faptele începând cu luna noiembrie 2025, unele dintre acestea având loc inclusiv în prezența altor minore, în timp ce tatăl primarului ar fi acționat începând din decembrie 2025, vizând la rândul său mai multe victime din aceeași categorie de vârstă. Din probatoriul administrat reiese și că minorele ar fi fost abordate prin intermediul rețelelor de socializare, unde ar fi fost trimise mesaje cu conținut explicit și imagini pornografice, însoțite de un limbaj obscen.

Întâlnirile ar fi avut loc fie la domiciliile inculpaților din Săcășeni și Tășnad, fie în locuri izolate, astfel că mulți dintre locuitorii comunei știau despre preferințele în materie de sex ale celor doi bărbați.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Carei, iar pe parcursul anchetei au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților. Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tășnad.

„Precizăm că activităţile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de procedură penală şi au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale, precum şi a prezumției de nevinovăţie şi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. Totodată, având în vedere specificul infracţiunilor pentru care s-au efectuat cercetări şi vârsta victimelor, subliniem necesitatea unei mediatizări prudente şi echilibrate, cu asigurarea unui just echilibru între necesitatea asigurării protecţiei victimei şi a dreptului la viaţa privată şi dreptul la informare al opiniei publice”, au transmis procurorii.