search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

CSM a sesizat Parchetul ÎCCJ pentru „instigare la violenţă fizică şi sexuală sau pedofilie” împotriva unor judecători

0
0
Publicat:

 Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Parchetul de pe lângă ÎCCJ cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică, solicitând efectuarea de cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai reţelelor sociale au instigat la săvârşirea unor infracţiuni grave împotriva magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora.

CSM acuză că magistrații sunt supuși unei campanii de defăimare. FOTO gds.ro
CSM acuză că magistrații sunt supuși unei campanii de defăimare. FOTO gds.ro

„Printre acestea, exemplificăm instigări explicite la violenţă fizică şi sexuală şi fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători. Totodată, au fost identificate reacţii similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai reţelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistraţi”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de CSM, care invocă art. 368 din Codul penal în sesizarea făcută Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

CSM: dezinformarea și defăimarea corpului magistraţilor, întreţinută de factorul politic. 

Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimarea corpului magistraţilor continuă şi este întreţinută de factorul politic.

„În acest sens, premierul României a afirmat recent, din nou, că salariile magistraţilor sunt în cuantum de 4000 – 5000 euro net/lunar, iar magistraţii se pensionează la 48 - 49 de ani în România. Reamintim că, în ceea ce priveşte venitul brut și cel net al unui judecător la început de carieră, analiza datelor comunicate de 27 de state indică faptul că România se situează pe locul 20, cu un venit similar celui din Lituania. Poziţiile aflate în faţa României prezintă deja o diferenţă de salarizare de peste 20-30% în plus net/lună, respectiv Polonia şi Bulgaria”, se arată în comunicat.

Potrivit CSM, din schema naţională de posturi, sunt alocate judecătorilor de la judecătorii aproximativ 45% dintre acestea, iar la parchetele de pe lângă judecătorii activează 49% din numărul total al procurorilor:

„Salariul net al unui judecător la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă judecătorie se situează în intervalul 6990 lei/net pentru un stagiar, 10.486 lei/net în primii ani de carieră şi ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, până la suma de 16.157 lei/net la judecătorie sau la parchetul de pe lângă judecătorie”.

„S-au corectat anomaliile anterioare„

Consiliul Superior al Magistraturii spune că salarizarea judecătorilor cu grad de tribunal şi a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunal este superioară cu 11% celei de la nivelul judecătoriilor, iar cea a judecătorilor cu grad de curte de apel sau a procurorilor de la parchetele de pe lângă curţile de apel este cu 13% superioară celei de la nivelul tribunalului.

Citește și: Tribunalele și judecătoriile din toată țara își suspendă activitatea în semn de protest față de reforma pensiilor speciale

„În ceea ce priveşte pensia de serviciu, reamintim că în România există astăzi peste 215.000 de pensii de serviciu, dintre care doar în jur de 5000 sunt cele ale magistraţilor. Astfel, acestea ocupă un procent de maximum 4% din totalul pensiilor de serviciu, deşi sunt prezentate constant ca fiind cele care împovărează sistemul public de pensii. În ceea ce priveşte cuantumul pensiei de serviciu, reamintim că prin Legea nr. 282/2023 s-au corectat anomaliile anterioare, astfel încât pensia de serviciu stabilită potrivit acestui act normativ nu mai depăşeşte salariul net în plată”, se mai arată în comunicat.

Vârsta medie de pensionare se menţine la judecători la 52 de ani

CSM susține că vârsta de pensionare a magistraţilor în România „este în prezent 60 de ani potrivit Legii nr. 282/2023, aceasta crescând etapizat”.

„La nivelul anului 2021, vârsta de pensionare a magistraţilor era de aproximativ 54 de ani, aceasta scăzând ca urmare a iniţierii şi adoptării legislaţiei care a destabilizat statutul magistratului începând cu anul 2022. Contrar celor afirmate constant şi nereal în spaţiul public, în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare se menţine la judecători la 52 de ani, comparativ cu perioada de maximă stabilitate legislativă când, la nivelul anilor 2010-2011, vârsta medie de pensionare era de peste 58 de ani. În ceea ce priveşte vârsta medie de pensionare pentru procurori, din datele statistice deja prezentate public de Consiliu, reiese că aceasta este de aproximativ 55 de ani în intervalul de timp 2010 - 2025, pentru judecători fiind de aproximativ 56 de ani în acelaşi interval de timp”, arată comunicatul.

„O informaţie falsă”

Prin urmare, spune CSM, informaţia reiterată constant în spaţiul public că magistraţii se pensionează la 47-48 de ani „este o informaţie falsă”.

Consiliul Superior al Magistraturii amintește că a atras deja atenţia asupra escaladării atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori, „toate aceste acţiuni ale celorlalte puteri în stat şi ale mass media generând riscuri care afectează independența justiției și destabilizează grav sistemul judiciar, afectând în mod direct drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
gandul.ro
image
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
mediafax.ro
image
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
fanatik.ro
image
Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un: „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Indignare mare după ce o turistă aflată pe litoral s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a fost taxată pentru încărcarea telefonului
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Peste jumătate de milion de români pregătiți să plece din țară în următoarele 12 luni. Guvernanții i-au învins
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Culise „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, în spatele show-ului
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Prințesa Charlotte vs Regina Elisabeta a II a, GettyImages jpg
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor!
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă