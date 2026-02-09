SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, însă vor recupera unul din Marea Britanie

SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, dar vor recupera comandamentul maritim aliat (Marcom), cu baza la Northwood, în Marea Britanie.

Statele Unite vor lăsa Italiei comandamentul aliat al forţelor interarme (Allied Joint Force Command, JFC), cu baza la Napoli (în sudul Italiei) şi axat pe operaţiuni în sudul zonei euroatlantice, scrie Agerpres.

De asemenea, SUA vor renunţa în favoarea Marii Britanii la comandamentul JFC, cu sediul în Norfolk (estul Statelor Unite), axat pe regiunea nordică, potrivit aceloraşi surse.

Al treilea JVC al NATO, responsabil de zona estică a Alianței și cu baza la Brunssum, Țările de Jos, este condus în prezent de un ofițer german și se ocupă de planificarea și coordonarea operațiunilor.

În schimb, forțele americane vor prelua comandamentul maritim aliat (Marcom), cu baza la Northwood, Marea Britanie. Schimbările, dezvăluite de publicația franceză La Lettre, nu vor fi puse în aplicare înainte de câteva luni, au declarat pentru AFP doi diplomați NATO sub anonimat.

„Este un semn bun al unui transfer de atribuţii în practică”, a spus unul dintre ei.

Statele Unite confirmă totuşi rolul militar central pe care îl ocupă în cadrul NATO încă de la înfiinţarea organizaţiei în 1949.

SUA se vor afla de acum la conducerea comandamentului central a trei ramuri ale NATO: forţele terestre (Landcom), navale (Marcom) şi aeriene (Aircom).

De asemenea, americanii îşi menţin şefia asupra comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa (Saceur), o funcţie strategică ocupată încă de la înfiinţarea Alianţei de un ofiţer american.