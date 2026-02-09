Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem”

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni concluziilor raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri. Acesta a spus că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce autorii raportului au avertizat că principala provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior”, și anume prin schimbarea fundamentală a modului de gândire al administrației Trump cu privire la alianțele SUA, relatează The Guardian.

Statele Unite nu vor să desființeze NATO sau să submineze alianțele existente, ci să „echilibreze modul în care povara apărării este împărțită între țările NATO”, a subliniat Whitaker cu privire la concluziile raportului MSC, potrivit cărora „Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale.

„Este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută, ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili.”

Partenerii europeni trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că pot „respecta promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO, de 5% din PIB”, a precizat el.

Pe de altă parte, Washingtonul consideră că „există multe discuţii şi puţine acţiuni”, în timp ce SUA se așteaptă ca Europa „să devină mai puternică și să împartă povara şi, în cele din urmă, să preia apărarea convenţională a continentului, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite”.

În legătură cu reprezentarea SUA la reuniunea ministerială a NATO, joi, acesta spune că subsecretarul Elbridge Colby este „persoana perfectă” pentru a vorbi despre strategia de apărare a SUA şi despre viziunea SUA asupra Europei „în acest moment şi în viitor”, pentru inclusiv despre capacităţile care ar putea fi în cele din urmă retrase din Europa şi înlocuite cu capacităţi europene”.

„Avem nevoie ca UE să se simplifice. Noi numim asta dereglementare. Voi o numiţi simplificare. Indiferent cum o numiţi, va trebui să încurajaţi formarea de capital şi asumarea de riscuri”, a spus el. În viziunea sa, Europa pierde prea mult talent la nivel global – inclusiv în favoarea SUA – şi trebuie să devină mai bună în valorificarea acestuia, altfel „va rămâne în urmă”.

Secretarul de stat american Marco Rubio, proaspăt întors de la Jocurile Olimpice din Italia, va fi cel mai înalt reprezentant al SUA la Conferința de securitate de la Munchen şi este așteptat să ţină un discurs sâmbătă.

Whitaker s-a distanţat de retorica agresivă a lui Trump, spunând că a învăţat în timpul primei administraţii Trump că „a răspunde la fiecare postare pe Truth Social sau tweet al preşedintelui Trump ar fi o muncă cu normă întreagă” şi a insistat că analiza de securitate care stă la baza strategiei americane este una solidă.