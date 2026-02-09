search
Luni, 9 Februarie 2026
Raportul Conferinței de Securitate de la München: Politica „demolatoare” a lui Trump riscă să arunce în aer ordinea globală

Publicat:

Politica externă a președintelui american Donald Trump este descrisă, fără menajamente, drept o forță distructivă care amenință însăși arhitectura ordinii internaționale construite după Al Doilea Război Mondial. Este concluzia dură a Raportului Conferinței de Securitate de la München 2026, publicat înaintea reuniunii anuale, într-un moment în care relațiile transatlantice traversează una dintre cele mai profunde crize din ultimele decenii.

Coperta raportului Conferinței de securitate de la Munchen/FOTO:X
Coperta raportului Conferinței de securitate de la Munchen/FOTO:X

Documentul avertizează că administrația Trump nu doar ajustează regulile jocului global, ci le demontează sistematic, punând sub semnul întrebării principiile fundamentale pe care chiar Statele Unite le-au impus și garantat timp de aproape 80 de ani. Consecința: o lume mai fragmentată, dominată de puteri regionale și de interesele celor mai bogați, cu un nivel crescut de insecuritate și neîncredere, mai ales în Europa.

„Elefantul din cameră” al politicii globale

Coperta raportului este sugestivă: un elefant uriaș, simbol al Statelor Unite sub Donald Trump, descris drept „elefantul din cameră” care destabilizează normele globale. Autorii subliniază că Washingtonul ignoră tot mai des reguli esențiale precum respectarea integrității teritoriale sau interdicția folosirii forței, făcând referire la episoade ce variază de la revendicări teritoriale controversate, precum Groenlanda, până la intervenții militare și lovituri punctuale în mai multe zone ale lumii.

„Dacă statul care a condus sistemul nu mai respectă principiile de bază, un sistem deja slăbit riscă să se prăbușească definitiv”, avertizează raportul. Potrivit analizei, nu este vorba de o recalibrare pragmatică a intereselor americane, ci de convingerea explicită a lui Trump că ordinea internațională post-1945 nu mai servește SUA.

Europa, prinsă între reasigurare și coerciție

Raportul leagă această abordare de ascensiunea mișcărilor populiste și anti-sistem din Occident, care alimentează un veritabil „război cultural” împotriva liberalismului și a multilateralismului. Într-un asemenea context, lumea riscă să fie guvernată nu de reguli comune, ci de tranzacții ad-hoc și de voința hegemonilor regionali.

Pentru Europa, volatilitatea Washingtonului este o sursă majoră de insecuritate. SUA alternează între mesaje de reasigurare și gesturi de presiune, ceea ce subminează încrederea aliaților. Un sondaj citat în raport arată că majorități clare din Germania, Franța, Italia și Marea Britanie consideră că politicile lui Trump sunt dăunătoare atât pentru propriile țări, cât și pentru lume. Tot mai mulți europeni privesc acum SUA ca pe un aliat NATO mai puțin fiabil.

Apel la unitate și curaj politic

În fața acestui peisaj tot mai instabil, Raportul Conferinței de la München face un apel direct către statele europene: mai multă unitate, investiții serioase în capacități de apărare autonome și dezvoltarea unor noi parteneriate strategice. Apărarea sistemului internațional, avertizează autorii, va necesita cel puțin același nivel de curaj politic și inovație ca eforturile celor care încearcă să-l demoleze.

„A-i opri eficient pe demolatori cere mult mai mult curaj politic și gândire inovatoare”, se arată în concluzia raportului, care pledează pentru o apărare fermă a instituțiilor multilaterale.

SUA vin la München, dar criza de încredere rămâne

În acest context tensionat, președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, a anunțat că secretarul de stat american Marco Rubio va conduce delegația SUA la reuniunea din 13–15 februarie. Potrivit Reuters, peste 50 de membri ai Congresului, precum și guvernatorii statelor Michigan și California, sunt așteptați la München.

„Relațiile transatlantice trec printr-o criză serioasă de încredere și autoritate. Tocmai de aceea este cu atât mai important interesul ridicat al părții americane pentru această conferință”, a declarat Ischinger.

Europa

