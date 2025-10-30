Breaking Lovitură de teatru! Horațiu Potra ar vrea să se predea autorităților române. Avocat: „Este o chestiune de zile sau săptămâni”

Avocatul mercenarului Horațiu Potra a declarat că clientul său vrea să vină în țară, voluntar, să se predea autorităților, fără să uzeze de procedura de extrădare.

Horațiu Potra a transmis prin intermediul avocaților că vrea să se predea autorităților pentru a fi judecat în Românioa.

„Omul era plecat dinainte de a se emite ordonanța de reținere, are afaceri în Dubai, are interese acolo. Mai multe nu vă pot spune. Este sigur că procesul va avea o finalizate corectă și că va reuși să-și dovedească nevinovăția”, spune Șerban Moga, avocatul mercenarului.

Acesta spune că este o decizie de zile sau de săptămâni până când Potra va veni în România.

Pe 18 septembrie, Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, fiul şi fratele său, au fost reţinuţi în Emiratele Arabe Unite.

Potra a fost dat în urmărire internațională, iar 16 septembrie, a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.