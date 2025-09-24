Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai SURSE

Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, a fost reţinut miercuri în Dubai. Se fac demersuri pentru a fi repatriat.

Horațiu Potra, liderul cunoscutei grupări de mercenari români și apropiat al controversatului politician pro-rus Călin Georgescu, a fost depistat şi reţinut în Dubai, potrivit unor surse Adevărul.

Potra a făcut însă demersuri pentru a obţine azil politic în Rusia, potrivit unei declarații oficiale făcute în urmă cu o săptămână de procurorul general al României, Alex Florența, care a confirmat că războiul hibrid dus de Rusia împotriva României continuă și în prezent, la nivel digital, informațional și chiar paramilitar.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a afirmat Florența.

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, Horaţiu Potra a contactat ambasada Rusiei dintr-o țară al cărei nume nu a fost dezvăluit, după ce a părăsit teritoriul României pentru a evita arestarea preventivă dispusă de justiția română.

Potra a fost dat în urmărire internațională, iar 16 septembrie, a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.

În acelaşi timp, el este acuzat şi într-un alt dosar, în legătură cu organizarea unor acţiuni violente în contextul unor proteste desfăşurate în Capitală în iarna anului trecut.

Astfel, procurorii Parchetului General susțin că presupusul protest care urma să aibă loc la Curtea Constituțională a fost, în realitate, o acțiune de război hibrid, menită să submineze structurile de putere ale statului român. Planul a fost dejucat în urma unui apel la 112, care a permis interceptarea convoiului de mercenari, aflat în drum spre București.

În mașinile acestora au fost descoperite arme albe și materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase dispozitive pirotehnice utilizate în scopuri civile. Potra ar fi revenit în țară pe 6 decembrie 2024, după o vizită în Congo, unde fusese contactat de Andrei Avram – liderul grupării infracționale „Ciurarii”, specializată în trafic de persoane și proxenetism.

Vizită la Moscova înainte de alegeri

Ancheta scoate la iveală și relațiile strânse ale lui Potra cu entități din Rusia, inclusiv cu organizația paramilitară Wagner. Procurorii au găsit în documentele sale un bilet de avion spre Moscova și o rezervare la un hotel de lux din capitala rusă, pentru perioada 4-6 septembrie 2024.

La o postare publică făcută din centrul Moscovei de Horaţiu Potra a lăsat un comentariu inclusiv Ioan Lup, un individ descris ca fiind „șeful Wagner”, ceea ce alimentează speculațiile despre implicarea grupării paramilitare în acțiunile de destabilizare a României.

Horaţiu Potra este, de asemenea, cel care i-a pus la dispoziție lui Călin Georgescu un automobil Mercedes pentru campania din 2024, consolidând suspiciunile privind sprijinul logistic pentru un candidat cu simpatii pro-ruse.