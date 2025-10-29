Omul lui Georgescu, ajutat de apropiații lui Putin să rămână în Dubai. Cum blochează Rusia extrădarea lui Horațiu Potra: „Avem avocați puternici în Emiratele Arabe Unite”

O rețea de influență rusă apropiată de Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de complot pentru răsturnarea ordinii constituționale și implicat în activități pro-ruse.

Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova.

Autoritățile române au confirmat arestarea și au cerut extrădarea sa pentru a fi judecat la București. Procurorul general al României a declarat anterior că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

Potrivit The Guardian, eforturile de a opri extrădarea sa sunt conduse de două personaje conectate la Moscova: Igor Spivak – șeful organizației Russian Middle East Society, structură cu legături directe cu Ministerul rus de Externe; și Igor Kalinin – cetățean moldovean cu pașaport rusesc, aflat sub sancțiuni UE și SUA, acuzat că lucrează pentru destabilizarea Moldovei și că recrutează combatanți pro-ruși pentru frontul din Ucraina.

„În acest moment încercăm să oprim extrădarea lui Potra. Avem avocați puternici în Emiratele Arabe Unite și voi zbura personal la Dubai”, ar fi declarat Spivak.

Totuși, Spivak a afirmat că șansele de a opri extrădarea lui Potra au scăzut dramatic și că acesta ar putea fi trimis în România chiar joi, 30 octombrie.

Legături cu Rusia

Deși Potra a negat că ar avea conexiuni cu Rusia, The Guardian prezintă documente și fotografii care arată că:

- s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin;

- a călătorit de mai multe ori la Moscova;

- oamenii din cercul său apropiat simpatizau cauza rusă în Ucraina și Cecenia.

În plus, cei 300 de mercenari ai lui Potra au fost capturați în ianuarie în Congo de gruparea paramilitară M23, în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale locale.

Potra este suspectat de colaborare cu Călin Georgescu. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi ar fi complotat organizarea unei lovituri de stat după anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.