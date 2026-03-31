Lovitură ANAF: 22 de kilograme de aur și 69 de milioane de lei confiscate după controale de amploare

Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 69 de milioane de lei de la o firmă din București care făcea schimb valutar fără autorizație. Într-o altă acțiune, au ridicat aproape 22 kg de aur și peste 1,3 milioane de lei de la o casă de amanet.

Aproape 22 kg de aur au fost confiscate FOTO ANAF
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o schemă de schimb valutar desfășurată fără autorizație de o firmă din București și au dispus confiscarea unei sume uriașe, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

"Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro), aferentă activităților de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București", a informat ANAF printr-un comunicat.

Concret, după ce autorizația companiei a fost retrasă, aceasta ar fi continuat să opereze tranzacții valutare în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Pentru aceste operațiuni, inspectorii au aplicat măsura confiscării, conform legislației în vigoare.

Pentru a pune în aplicare sancțiunea, echipele de control au ridicat toate sumele disponibile, atât în lei, cât și în valută, găsite în cele nouă puncte de lucru ale firmei.

Peste 20 de kilograme de aur, confiscate într-un alt control

Într-o acțiune separată, inspectorii antifraudă au vizat o casă de amanet, unde au descoperit nereguli legate de evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar și de modul de comercializare a metalelor prețioase.

În urma verificărilor, au fost confiscate 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri.

"Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei. Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri", se mai arată în comunicat.

Reprezentanții ANAF subliniază că astfel de controale fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a activităților economice ilegale și de protejare a bugetului de stat, prin aplicarea instrumentelor prevăzute de lege și menținerea unui climat concurențial corect.

