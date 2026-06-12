Centrele-mamut pentru persoanele cu dizabilități se închid, familiile așteaptă serviciile-suport. Ce soluții de tranziție vor funcționa

România trebuie să reducă, până la sfârșitul acestei luni, cu 32% numărul persoanelor adulte cu dizabilități îngrijite în centre. Deși scopul – creșterea numărului de persoane adulte care trăiesc independent în comunitate – este lăudabil, o verigă importantă din lanțul îngrijirii este încă în construcție. Din aproape 17.000 de persoane cu dizabilități îngrijite în centre în 2020, țara noastră trebuie să ajungă în 2030 la aproximativ 10.350.

Angajamentul de a diminua, până la 1 iulie 2026, cu 32% numărul persoanelor cu dizabilități instituționalizate în centrele de îngrijire, și cu încă 10% în perioada 2026–2030, pune autoritățile într-o cursă aproape contra-cronometru. Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) își reorganizează serviciile, centrele-mamut se desființează, a început angajarea asistenților personali ca parte din soluția dezinstituționalizării, locuințe cu cel mult 5-10 locuri capacitate de îngrijire iau locul centrelor anterioare etc.. Autorităților locale li se trasează noi sarcini, având atributul de a susține prin servicii-suport familiile care au în îngrijire persoane adulte cu dizabilități. Tocmai această rețea de sprijin pare însă, deocamdată, veriga lipsă.

Și dacă pentru persoanele aflate la această dată în sistemul de îngrijire soluții, sub o formă sau alta, se vor găsi, din acest punct va fi mult mai complicat ca un caz nou să fie admis în sistemul de îngrijire.

Modelul promovat de Uniunea Europeană și de Organizația Națiunilor Unite este ca instituțiile mari să fie desființate, concomitent cu înființarea serviciilor comunitare, scopul final fiind viață independentă pentru persoanele cu dizabilități, asistate de rețeaua de sprijin.

Familiile care au astăzi în îngrijire o persoană cu dizabilități intelectuale severe, cu afecțiuni psihice cronice, cu handicap grav și dependență totală de îngrijire simt cel mai crunt ce înseamnă lipsa rețelei de sprijin, lipsa asistenților personali suficienți, lipsa centrelor de zi, lipsa serviciilor de recuperare.

Pentru a înțelege cum decurge procesul de dezinstituționalizare am stat de vorbă cu Rădița Piroșca, directorul DGASPC Olt.

Centre rezidențiale de cel mult 50 de locuri

Primul pas al îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități a presupus reducerea capacității centrelor-mamut la centre cu o capacitate de cel mult 50 de locuri, măsură deja implementată.

În 2022, data care constituie referința pentru multe dintre obiectivele din procesul dezinstituționalizării, în județul Olt deja nu mai exista niciun centru cu peste 50 de locuri, explică Piroșca. Reducerea cu 32% a numărului adulților cu dizabilități instituționalizați a însemnat pentru județ ca un număr de 130 de beneficiari să înceapă o viață nouă - în servicii sociale, în viață independentă sau în locuințe asistate -, urmând ca alți 261 să fie în continuare îngrijiți în centre ale DGASPC de cel mult 50 de locuri.

30 de persoane cu dizabilități integrate în familie sau în comunitate, în 6 ani

În acest an, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a elaborat o legislație care a permis DGASPC-urilor să înființeze locuințe asistate în comunitate cu o capacitate de 5, respectiv 10 beneficiari, destinate în special persoanelor supuse dezinstituționalizării care nu mai au familie, în comunitatea de origine nu există locuințe în care ei să se gospodărească singuri, iar pe de altă parte, după cum au stabilit specialiștii, nu au capacitatea de a locui independent.

„Pentru cei 130 de beneficiari, DGASPC Olt a identificat servicii sociale de locuire asistată în comunitate pentru viață independentă și persoane care sunt în evaluarea noastră pentru a deveni asistenți personali profesioniști (similar cu asistentul maternal profesionist, dar pentru persoane cu dizabilități) în cadrul unui proiect național la care și DGASPC Olt este printre cele 23 de direcții partenere. Sunt aprobate și în evaluare angajarea a 10 asistenți personali profesioniști, tocmai pentru a veni în sprijinul dezinstituționalizării și locuirii asistate în comunitate pentru o viață independentă pentru acești beneficiari”, a explicat Piroșca.

Pentru beneficiarii care aveau nevoie de asistență și pentru care nu s-a identificat soluție în familie sau în comunitate, DGSPC Olt a înființat centre pentru viață independentă: două la Corabia, unul la Cezieni, unul la Băbiciu și unul la Slatina, fiecare cu capacitate între 8 și 10 locuri.

Nu este pur și simplu o mutare dintre-un centru mare într-un apartament, mai spune șefa DGASPC. „Au un alt standard de calitate, alt tip de procedură. Sunt centre unde doar se acordă suport și asistență beneficiarilor, practic să locuiască așa cum locuiesc copiii în căsuțele de tip familial, asistați de personal angajat de către DGASPC”, a completat Piroșca.

Alte două locuințe protejate au fost înființate la Corabia, cu capacitatea de 5 beneficiari fiecare, și alte patru la Slatina.

Din 2020, de când a început procesul de dezinstituționalizare, 30 de beneficiari au mers, pe de altă parte, în familie sau în comunitate, a mai precizat Piroșca. Încă 15 vor mai merge în comunitate, fie la asistent personal (din personalul aflat în evaluare pentru astfel de posturi), fie la familie, rude.

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„Rămân cu manager de caz și în monitorizare 24 de luni”

Dezinstituționalizarea nu se încheie odată cu transferul din centrele mari în locuințe asistate sau locuințe protejate sau în familie, a subliniat Piroșca.

„Beneficiarii rămân cu manager de caz și în monitorizare 24 de luni în toate aceste servicii în comunitate. Vor fi monitorizați de către DGASPC prin manager de caz”, a mai spus directorul DGASPC Olt.

Asistenții personali, cum este și cazul asistenților maternali, pot solicita să îngrijească și mai mult de un beneficiar. Fiecare caz va fi evaluat, pentru că se pune și problema existenței spațiului, a condițiilor de locuit, a mai explicat Piroșca. „Nu am avut situații în evaluare de persoane care să poată prelua mai mult de doi beneficiari”, a mai adăugat Piroșca.

„Trebuie să devenim o societate mai incluzivă”

Deși dezinstituționalizarea, forțată de obligațiile asumate prin PNRR, a început, serviciile comunitare deocamdată lipsesc, chiar dacă aceasta ar trebui să fie cea mai mare schimbare pe care cetățenii și familiile beneficiarilor ar trebui să o observe.

„Trebuie să devenim o societate mai incluzivă, comunitățile locale să-și dezvolte servicii de zi, de suport, de îngrijire la domiciliu. Dar mai ales servicii de zi și de recuperare, unde persoanele cu dizabilități, tinerii cu dizabilități, să poată accesa servicii suport. Convenția Europeană ne obligă la astfel de lucruri. (...) Și serviciile de tip locuință protejată și centrele pentru viață independentă sunt doar de tranziție.(...) Practic Comisia Europeană a stabilit ca din 2030 să nu se mai instituționalizeze persoane cu dizabilități și să beneficieze de viață independentă prin servicii în localitățile de domiciliu”, a punctat Piroșca.

Procesul va fi unul greu, admite Rădița Piroșca. „Va fi un proces destul de dificil, pentru că nu există servicii sociale de suport și comunitatea acceptă cu greu incluziunea socială a lor”, a mai spus Piroșca.

Lipsesc deocamdată în comunitate atât serviciile sociale, cât și serviciile medicale, iar asta în condițiile în care cele mai multe persoane care sunt instituționalizate, persoane în vârstă de până la 65 de ani, au probleme și de sănătate mintală. Pentru acestea trebuie asigurate în paralel și programe de sănătate mintală, de consiliere și de suport, „ținând cont de faptul că nu e suficient doar să iei pastile, tratamentul trebuie să fie de lungă durată și asistat”.

„Nu se va dezinstituționaliza niciodată la o familie care nu are resurse, care nu-și dorește copilul (n. red. - adultul tânăr). Noi vom continua pe linia de asistenți personali profesioniști, vom continua pe linia de servicii sociale asistate în comunitate și, la nivel național, prin programe, prin forme de finanțare, se vor sprijini și deja au început comunitățile să-și dezvolte servicii de suport pentru persoanele cu dizabilități”, a mai spus Piroșca.

Greu de spus, la acest moment, ce se va întâmpla după 2030, când nu se va mai admite instituționalizarea cazurilor noi nici în centrele de tip vechi și nici în locuințe admise astăzi ca soluție de avarie. Și până acolo, în următorii ani, cel mai greu de găsit, cel puțin în structura DGASPC, va fi un loc pentru un adult cu dizabilități, a admis Piroșca.

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Puținele soluții de instituționalizare se vor adresa persoanelor cu dizabilități cu vârsta de peste 65 ani, care vor putea fi îngrijite în centrele pentru îngrijirea bătrânilor. CJ Olt a adoptat, miercuri, 10 iunie 20226, înființarea a încă unui centru pentru persoane vârstnice (cu o capacitate de 40 de locuri), pe lângă cel cu capacitatea de 80 de persoane pe care DGASPC îl avea deja.

„Am mai înființat astăzi unul, pentru că persoanele cu dizabilități primeau măsură de protecție și asistență și îngrijire în centrele pentru persoane cu dizabilități. Prin DGSPC și Consiliul Județean - pentru că noi suntem subordonați și finanțarea o asigură Consiliul Județean pentru persoanele vârstnice, doar în procent de 10% acordă bugetul de stat - creăm structuri sociale și forme de suport să venim în sprijinul persoanelor, în acest orizont legislativ și care există în acest moment”, a mai spus directoarea DGASPC Olt.

Pentru care dintre categoriile de persoane care au nevoie de asistență socială va fi cel mai greu accesul într-un cămin al DGASPC? Răspunsul va dezamăgi foarte multe familii care astăzi nu au soluții. „Pentru persoanele cu dizabilități total dependente, până în 65 de ani”, a mai spus directorul DGASPC Olt.

În teorie, pentru o familie care are în îngrijire o persoană adultă cu dizabilități există soluții: asistent personal, prestații, centre de recuperare, programe de sănătate mintal. În practică, familiile care au în îngrijire rude cu dizabilități știu că acestea nu sunt disponibile, sau nu pe măsura nevoii. DGASPC Olt are în structură centru de zi și centre de recuperare pe care le va deschide de acum și accesului persoanelor din comunitate. Problema este însă amplasarea în teritoriu, care nu le va permite celor în nevoie să accesseze ușor serviciile oferite aici.

Ce de asemenea se are în vedere este dezvoltarea, la nivelul DGASPC Olt, de echipe mobile de intervenție în comunitate. Pentru asta se va depune un proiect, disponibilitatea serviciilor de acest tip nefiind imediată.